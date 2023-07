Tisztogatás? - A honvédségtől is eltávolították az áprilisban menesztett vezérkari főnököt

Napra pontosan két hónappal azután, hogy április 26-án Ruszin-Szendi Romuluszt felmentették a honvéd vezérkar éléről, június 26-án az altábornagyot a honvédségtől is eltávolították, ezzel a hadsereg egykori legfiatalabb parancsnokának csaknem három évtizedes katonai pályája ért véget – számolt be a hvg.hu.

Ruszin-Szendi a vészhelyzet ürügyén elrendelt fiatalítási tisztogatás áldozata lett.

Januárban a kormány a háborús vészhelyzetre hivatkozva egy olyan kormányrendeletet adott ki, melynek értelmében kirugdosták a legalább 45 éves, legalább 25 év szolgálati viszonnyal rendelkező (tehát tapasztalt) parancsnokokat a honvédségtől. A volt vezérkari főnök 50 évével és 28 éves katonai szolgálatával bőven benne van a keretben.

Ruszint-Szendi Romulusz vezérkari főnökként maga is statisztált a Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter nevéhez fűződő tömeges leépítéshez.

A hvg.hu ismeretlen forrásra hivatkozva állítja, hogy sokak szerint:

a honvédségen belül zajló példátlan leépítés nem más, mint egyfajta politikai tisztogatás, amelyben egyébként Ruszin-Szendi több „saját embere” is elvérzett – végül most ő maga is.

Az elmúlt hónapokban ide-oda tologatták a leváltott vezérkari főnököt – legalábbis elméletben. Ruszin-Szendi sorsa mindezidáig bizonytalan volt, de több lehetőség is felmerült.

Úgy volt, hogy kap egy zsíros állást Washingtonban, de az új vezérkari főnök megfúrta.

A hvg.hu tudomása szerint felmerült, hogy Ruszin-Szendi Romulusz Washingtonban kap majd fontos megbízatást, de erről le kellett tennie, ami nem volt összefüggésben állt az őt követő vezérkari főnök, Böröndi Gábor altábornagy személyével.

A "B-terv" az volt, hogy diplomataként egy afrikai országban fog szolgálni, majd a lap értesülései szerint komolyan felmerült, hogy nagykövetként szolgáljon Törökországban.

Ruszin-Szendi Romulusz távozásáról a hvg.hu a Honvédelmi Minisztériumot is megkérdezte, de a tárca nem válaszolt a cikkük megjelenéséig. A volt vezérkari főnök esetleges diplomata karrierjéről a Külgazdasági és Külügyminisztériumnál is érdeklődtek, de nem kaptak választ. Más forrásból annyi kiderült, hogy mégsem így alakul a sorsa: "más döntés született" – akármit is jelentsen ez.

(Címlapkép: Orbán Viktor/facebook)