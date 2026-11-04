A Jobbik által évtizedek óta követelt ügynökakták megnyitása történelmi igazságtétel

Ez a pillanat nem csupán egy technikai adatbázis elindulását jelenti, hanem egy morális és történelmi elégtétel. A Jobbik 2012 óta következetesen szorgalmazta az ügynökakták feltétel nélküli nyilvánosságra hozatalát. Miközben a korábbi kormányzati erők – ciklusokon átnyúlóan – folyamatosan zárolták, titkosították vagy halogatták a dossziék megismerését, a Jobbik mindig is azt az elvet képviselte: egy nemzet csak akkor építhet stabil jövőt, ha szembenéz a múltjával, és a kommunista állambiztonság kiszolgálói nem bújhatnak örökre a mentelmi jog vagy a titkosítás álcája mögé.

A múlt elszámoltatása nem lezárás, hanem az alapköve a tiszta közéletnek

A mostani adatkörök nyilvánosságra hozatala kapcsán látni kell, hogy a történelem feltárása nem arról szól, hogy bosszút álljunk a kiszolgáltatott embereken, hanem arról, hogy a hatalmi struktúrák működését, a hálózatok összefonódásait és a kádári diktatúra valódi arcát végre korlátozások nélkül megismerhesse a magyar társadalom.

A Jobbik üdvözli, hogy az elmúlt évtizedek következetes parlamenti és közéleti munkája nyomán végre valósággá vált az akták megnyitása. Ugyanakkor a párt hangsúlyozza: a tiszta lappal való indításhoz nem elegendő csupán a múlt iratait böngészhetővé tenni, hanem a jelen kor korrupciós ügyeit, az állami vagyon kisajátítását és a hatalommal való visszaéléseket is ugyanilyen szigorral, következetesen fel kell tárni.

A magyar embereknek joguk van az igazsághoz – a múlttal és a jelennel kapcsolatban egyaránt.