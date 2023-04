A rendőrség külön vizsgálja Rogán kabinetfőnökének „sikeres” egyetemi vizsgáját

A Schadl-Völner-ügy nyomán két mellékszálon jelenleg is nyomoz a rendőrség. Az egyik a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (MBVK) által kötött szerződések ügye, a másikban pedig azt vizsgálják, hogy Schadl György a kar elnökeként segíthetett-e ismerősöknek, például Rogán Antal kabinetfőnökének és Völner Pál rokonának sikeres egyetemi vizsgákban – írja az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) válasza alapján az Rtl.hu.

Ezekben az eljárásokban egyelőre senkit sem hallgattak meg, még tanúként sem. Mindkét esetben a Budapesti Rendőr-főkapitányság Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztálya folytat eljárást, és mindkét mellékszál felderítési szakban van

- közölte a csatorna megkeresésére az ORFK.

A végrehajtók korrupciós ügy kapcsán korábban az Alfahír is beszámolt Nagy Ádám egyetemi „vizsgájáról”. Kiderült, hogy Rogán Antal bizalmasának és kabinetfőnökének sem kellett jelennie, azonban ez a szál végül nem került be a vádiratba.

Felmerültek még Tóni, Ádám, és Barbara nevek is, de hiába gondolta szinte mindenki úgy, hogy Rogán Antalról, Nagy Ádámról, és Rogán feleségéről, Barbaráról lehet szó, a nyomozati anyag szerint ez kétséget kizáróan nem derült ki. Rogán a parlamentben tagadta, hogy ismerte volna Schadl Györgyöt.

Ez tehát az egyik leválasztott szála a Völner-Schadl-ügynek. A másik leválasztott nyomozás azért indult, mert a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar csaknem ötvenezer forintos darabáron kötött szerződést 2500 koronavírus-gyorstesztre a járvány első hullámában.

A tesztekre azzal a magán-mentőszolgálattal szerződtek, amelytől Schadl György kék villogót is szerzett az autójára. Az akkori piaci árak alapján is igen drágának tűnő szerződést Völner Pál volt igazságügyi államtitkár hagyta jóvá, a kar részéről pedig a nyomozati iratok alapján a jelenleg is pozíciójában lévő hivatalvezető, Takács Katalin írta alá.

Takács Katalin már Schadl György idején is ebben a tisztségben dolgozott, azonban – elődjével ellentétben – őt a nyomozóhatóság a fő ügyben semmivel sem vádolta meg. Sőt, a kiszivárgott nyomozati anyagokban annak sincs jele, hogy tanúként kihallgatták volna.

A rendőrség tájékoztatása szerint ez a két mellékszál még csak „felderítési szakban” van, noha a fő ügy nyomozása során már a lehallgatási jegyzőkönyvek, valamint a szükséges dokumentumok (köztük az érintett szerződések) is a hatóságokhoz kerültek.

Címlapkép: Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter. Fotó: MTI/Balogh Zoltán