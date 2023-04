A tankerület szerint nem gond, ha kormányközeli toborzók járkálnak iskolás gyermekek tanóráira

Az Alfahír számolt be arról, hogy egészen döbbenetes ütemérzékkel, a hétfői tanárdemonstrációra időzítve érkeztek toborzók a Pakson működő II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolába a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Szekszárdi Képzési Központjából. A kormányközeli intézmény kerítői ráadásul nem is üres kézzel érkeztek: lufit, matricát, kitűzőt és trendi ragasztható tetoválást is tartalmazó ajándékcsomagot adtak a meglepett kisiskolásoknak. Az Orbán Viktor miniszterelnök politikai igazgatója, Orbán Balázs által vezetett MCC két munkatársa az iskola tanóráján népszerűsítette intézményük képzését a tízéves gyermekeknek. Erről azonban az érintett diákok szüleinek nem volt tudomása.

A fentiek kapcsán megkerestük az MCC-t, és válaszukban többek között elárulták, a szóban forgó paksi iskolában "az igazgató asszony előzetes egyeztetést követően készségesen fogadott minket és örömmel hallgatták meg a 10 perces bemutatkozást".

Ezzel párhuzamosan a Szekszárdi Tankerületi Központnak is küldtünk kérdéseket. Arra voltunk kíváncsiak, tudtak-e a toborzásról; mi a véleményük erről; tudomásuk szerint hány közoktatási intézményben népszerűsíti képzését az MCC; valamint a tankerület szerint hiba volt-e az, hogy erről nem tájékoztatták előzetesen a szülőket.

Lapunknak szerdán megküldött válaszukból kiderült: fogalmuk sem volt arról, hogy az MCC tájékoztatót tartott a paksi iskolában, de – mint a tankerület fogalmazott –

"ezt előzetesen nem is kell velünk egyeztetni, hiszen intézményeink szakmai tekintetben önállóak, programjaikat maguk szervezik".

Ezenkívül megerősítették: az intézményvezető tájékoztatása szerint az MCC munkatársai a két negyedik osztály ugyanazon órában tartott magyar nyelv és irodalom óráján vettek részt, ahol 10-10 percben tájékoztatót adtak a Fiatal Tehetség Programjukról, szórólapot és jelentkezési lapot osztottak ki a tanulóknak; ezt követően pedig folytatódott a magyar irodalom óra.

"A Tolna megyében szekszárdi székhellyel működő Mathias Corvinus Collégium tevékenységét ismerjük, tehetséggondozó programjuk kiegészíti az iskolai oktatást. Az említett intézményből és más iskolákból is több tanuló vesz részt a hétvégén, iskolai szünetekben zajló képzéseiken" – ismertették, bár pontos számokat nem osztottak meg arról, hány iskolában toboroznak még az MCC munkatársai.

A Szekszárdi Tankerületi Központ arra viszont egyáltalán nem reagált, hogy hiba volt-e az, hogy az MCC-s tájékoztatást előzetesen nem közölték a szülőkkel.

Mindebből az is kiolvasható, hogy

ezek szerint semmiféle kivetnivalót nem látnak azzal kapcsolatban, hogy egy a fideszes holdudvarba betagozódó intézmény toborzói szülői engedély nélkül kaphatnak bejárást az iskolás gyerekek közé.

Most akkor mi is a helyzet a gyermekvédelmi törvénnyel?

(Címlapkép: Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter előadást tart a Mathias Corvinus Collegium (MCC) rendezvénysorozatán, Székesfehérváron 2022. november 10-én. MTI/Vasvári Tamás; Képek: Olvasónk)