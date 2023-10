Gyöngyösi Márton: Az Európai Uniónak közös álláspontot kell képviselnie az izraeli-palesztin konfliktusban

A Jobbik-Konzervatívok elnöke az Európai Parlament plenáris ülése előtt jelentkezett be élő videójával. A szerdai vitanap témája másfél hete kezdődött izraeli-palesztin konfliktus. Ursula von der Leyen is fel fog szólalni és Gyöngyösi Márton is hozzá fog szólni. A

Fontos elmondani, hogy nincs az az évtizedes, évszázados sérelem, ami jogossá tesz egy olyan terrorcselekményt, amit a Hámász végrehajtott Izrael ellen – hangsúlyozta a jobbikos Európai Parlamenti képviselő. Hozzátette: nincs az a történelmi sérelem, ami legitimálja azt, hogy civilekre lő egy terrorszervezet, fiatalokat végez ki, civileket rabol el és szisztematikusan bombáz egy országot.

Ezért mondjuk azt, hogy Izraelnek joga van az önvédelemhez, de természetesen azt is hozzá kell tenni, hogy a nemzetközi jog keretein belül kell maradniuk.

Gyöngyösi Márton kiemelte: a humanitárius katasztrófát el kell kerülni, vagyis a válaszcsapásoknak is meg kell, hogy legyen a maga mértéke.

A Jobbik elnöke szerint az Európai Parlamentben azt is fontos elmondani, hogy az Európai Unió intézményei már a sokadik konfliktust nézik tétlenül. Az EU az orosz-ukrán háború, Hegyi-Karabah azeri lerohanása és korábban az arab tavasz idején is kívülállóként viselkedett. Szerinte elfogadhatatlan, hogy az izraeli-palesztin konfliktusba sincs túl sok beleszólása az EU-nak.

Gyöngyösi Márton rámutatott: Ursula von der Leyen 2019-ben, amikor megválasztották az Európai Bizottság elnökévé, akkor arról beszélt, hogy ez egy geopolitikai bizottság lesz, ami előfeltételezte azt, hogy az EB bizonyos értelemben határozott külpolitikai álláspontot fog képviselni. Jelenleg az a helyzet, hogy nincs közös álláspont, van egy gyenge legitimitású bizottsági elnök, akit közvetetten választott meg az Európai Parlament.

Szerinte ahhoz, hogy az Európai Uniót komolyan vegyék a világban, fontos az, hogy határozott külpolitikai stratégiával rendelkezzen, és egy erős legitimitással rendelkező személy képviselje.

Az a világ szégyene, hogy az Európai Unió semmiféle beleszólással nem bír egy olyan konfliktusban, ami közvetlenül érinti. Eközben pedig az Európai Unió területén hatalmas tömegek tüntetnek a Hámász, egy terrorszervezet mellett. Ez fenntarthatatlan!

Egy olyan Európai Unióra van szükség, ami egy közös álláspontot tud képviselni, és azt határozottan tudja képviselni.

(Címlapkép: Gyöngyösi Márton jobbikos képviselő (j) az Európai Parlament (EP) plenáris ülésén Strasbourgban 2019. július 16-án. MTI/Koszticsák Szilárd)