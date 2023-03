Bajban lehet a Fidesz, mert már adócsalással is vádolják az ellenzéket

Új lendületet vesz az úgynevezett külföldi kampánytámogatás "feltárása", de most már nem a nemzetbiztonsági paraván mögött zajlik ez a munka, hanem kikerül a nyilvánosság elé, a parlament Gazdasági bizottsága és az adóhatóság fogja irányítani a leszámolást.

A fent említett országgyűlési testület fideszes elnöke, Bánki Erik például ma reggel a közrádióban fakadt ki az ellenzékkel szemben. Mint mondta, súlyos visszaélések és törvénysértések gyanújára figyelmeztetett az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnöke a baloldal kampányfinanszírozása kapcsán - Mindezt annak kapcsán, hogy számvevőszéki vizsgálat indult a "guruló dollárok" ügyében.

A kormánypárti politikus azt mondta, értesülése szerint az ÁSZ-vizsgálat a feltárt problémák miatt a vártnál hosszabb időt vesz majd igénybe, sőt

be kell vonni a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt is, mivel az ellenzéki pártok által benyújtott számlák alapján az adócsalás, adóelkerülés gyanúja is fennáll.

"Az elmúlt harminc év legnagyobb botrányát éljük meg azzal, hogy négymilliárd forinttal külföldről próbálták befolyásolni a hazai választásokat, ami törvénytelen, erkölcstelen és elfogadhatatlan"

- jelentette ki Bánki Erik.

Ahogy az ismert, a Nemzetbiztonsági bizottság által nyilvánosságra hozott dokumentumok szerint a 2022-es választási kampány során mintegy 4 milliárd forintnyi támogatás érkezett külföldről. Ezek döntő hányada a Márki-Zay Péter vezette Mindenki Magyarországa Mozgalomhoz, a Bajnai Gordon köthető DatAdathoz, valamint Páva Zoltán tulajdonában álló Oraculum 2020 Kft-hez érkeztek.

Címlapkép: Bánki Erik és Rogán Antal - fotó: Béli Balázs / Alfahír