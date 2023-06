Balassa Péter: Az ünnepekre történő meghitt hangolódás mindenkit megillet!

"A tények: Az elmúlt egy évben többször szavazta le a Parlament Gazdasági Bizottsága azt a javaslatomat, hogy legyen munkaszüneti nap december 24. Tették mindezt arra hivatkozva a kormánypárti képviselők, hogy ez óriási gondot okozna a költségvetésben" - írja Facebook posztjában Balassa Péter, a Jobbik-Konzervatívok országgyűlési képviselője.

Álláspontja szerint a kiskereskedelemben dolgozókat épp úgy megilleti az ünnepekre történő meghitt hangolódás, mint mindenki mást, ezért is tartotta fontosnak a javaslat újbóli benyújtását, melyet a magyar emberek több, mint 80%-a támogatott!

"A napokban jelent meg a sajtó hasábjain a hír, hogy a Fideszhez köthető CÖF a kiskereskedelmi üzletek december 24-i zárva tartását javasolta. Mindezt nyilvánvalóan saját ötletként tálalva… Örülök annak, ha végre belátja a Kormány, amit egy éve kérek a magyar emberek érdekében és természetesen támogatni is fogom a munkaszünetté nappá nyilvánítást az Országgyűlésben, bárki is nyújtja be azt"

- fogalmazott.

"Sőt, a továbbiakban is szívesen adok ötleteket a fideszes képviselőknek, hiszen sportolóként a cél érdekében képes vagyok felülkerekedni a fideszes “játszmákon” - zárul Balassa posztja.

(Címlapkép: Balassa Péter/Facebook)