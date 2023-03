Bánki Eriké a politikai show, de a Nemzetbiztonsági bizottság áprilisban újabb titkos információkat kap a kampánypénzekről

Most már egészen biztos, az Orbán-kormány egy új frontot nyit az ellenzékkel szemben,

és ezt a politikai leszámolást már a nagy nyilvánosság előtt folytatná le.

A mai kormányinfón Gulyás Gergely kancellária miniszter ugyanis elárulta, hogy az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnöke, Windisch László levelet küldött az Országgyűlés "illetékes" bizottságának, annak érdekében, hogy kiderüljön, a 2022-es országgyűlési választások kampányában az Összefogás pártjai elkövettek-e adócsalást.

Egyben az is kiderült, hogy az ÁSZ vizsgálatot folytat le a pártoknál, aminek az eredményéről aztán a bizottsági ülésen tájékoztatják a képviselőket.

Beszámoltunk arról, hogy a fideszes Bánki Erik már jelentkezett arra, hogy a Gazdasági bizottság elé kerüljön a választási kampány során felhasznált pénzek ügye, ugyanakkor Gulyás Gergely ma mégsem nevezte meg azt az illetékes bizottságot, amely végül elvégzi a piszkos munkát.

A jelenlegi értesüléseink szerint ez nem a mi bizottságunkat fogja érinteni, tehát az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottság ebben a kérdésben nem kap feladatot - fogalmazott érdeklődésünkre Sas Zoltán, a Nemzetbiztonsági bizottságának elnöke. Ő is úgy tudja, hogy a Gazdasági bizottság fogja megvitatni az ÁSZ-jelentést, de részletekről nem tudott beszámolni, annyi információja van, amennyit a Kormányinfón hallott.

Azt viszont megerősítette, hogy a Nemzetbiztonsági bizottságot külön nem értesítették.

Felmerülhet bennünk - a NER természetét ismerve -, hogy azért kerül át kampányköltések vizsgálata Bánki Erikékhez, mert itt már a nyilvánosság fegyverét is bevetheti a Fidesz.

Sas Zoltán egyrészt elmondta, hogy az ÁSZ-vizsgálat teljesen nyílt, így azt nem feltétlenül kell a Nemzetbiztonsági bizottság elé vinni, másrészt a külföldi finanszírozásról történő titkosszolgálati tájékoztaás továbbra is az általa vezetett testület felügyelete mellett zajlik. Sőt, azt is elárulta, hogy

még tavasszal, valószínűleg áprilisban a titkosszolgálatok újabb adatokról számolnak be a Nemzetbiztonsági bizottság előtt a külföldről érkezett kampányfinanszírozás természetéről, hátteréről.

Másrészt azt is megtudtuk a politikustól, hogy eddig is párhuzamosan zajlódtak különböző eljárások, hiszen a szolgálatok tájékoztatása mellett a rendőrség is nyomoz, és ezután az Állami Számvevőszék is vizsgálódik majd, az adójogi szabályok betartását ellenőrzik.

"Nyilvánvalóan nekem is az az érzésem, hogy Gazdasági bizottságban sokkal nagyobb lehetőség van arra, hogy a politikai ellenfelekre, az ellenzékre ráhúzzák a vízeslepedőt, és showműsort csináljanak az ügyből, ezt a Nemzetbiztonsági bizottságnál nehezebben lehetne kivitelezni"

- közölte.

Sas Zolán végül hozzátette, az esetleges kampányszabálytalanságokról legtöbb részletet a rendőrségi nyomozás fog feltárni, nekik van meg erre a legtöbb eszköze, lehetősége.

Ahogy az ismert, a Nemzetbiztonsági bizottság által nyilvánosságra hozott dokumentumok szerint a 2022-es választási kampány során mintegy 4 milliárd forintnyi támogatás érkezett külföldről. Ezek döntő hányada a Márki-Zay Péter vezette Mindenki Magyarországa Mozgalomhoz, a Bajnai Gordon köthető DatAdathoz, valamint Páva Zoltán tulajdonában álló Oraculum 2020 Kft-hez érkeztek.

Címlapkép: Béli Balázs - Alfahír