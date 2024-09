"Beírjam a dátumot, vagy bontsak vonalat?" – a katasztrofális egészségügy újabb felvonása

"Beírjam a dátumot, vagy bontsak vonalat?" – A Jobbik országgyűlési képviselője szerint ez a kérdés hangzott el a diszpécser szájából, amikor egy beteg napok óta tartó hasi fájdalom miatt időpontot szeretett volna kérni ultrahangra (UH), és csak hónapokkal későbbre kapott.

Balassa Péter szerdai Facebook-posztjából az is kiderül,

a méltatlanul lerázott beteg inkább a magánellátást vette igénybe.

A jobbikos politikus úgy értékelt, hogy katasztrofális a helyzet az egészségügyben, majd kiemelte:

Amellett, hogy éveket kell várni bizonyos műtétekre, olyan szakrendelésekre is hosszú hónapok kellenek, amelyek sok esetben a beteg életébe kerülhetnek.

A teljesség igénye nélkül Balassa néhány példát is felsorolt:

A Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórházban

👉Térdprotézis műtét: 1136 nap,

👉Csípőprotézis műtét: 595 nap,

👉Hasi UH: 90-120 nap (folyamatosan jelentkező fájdalom esetén is!),

👉Kardiológia: 15 hónap (pl. Nyíregyháza).

Vajon mi a cél az állami egészségügy lezüllesztésével?

- tette fel kínzó kérdését Balassa Péter, aki Pintér Sándor egészségügyért is felelős belügyminiszterhez levélben fordult.

Levelében az eset mellett arról ír, hogy a magyar emberek átlagosan évente több mint 120 ezer forintot költenek magánellátásra. Nem beszélve arról, ha mondjuk egy térdműtétre nem tudnak éveket várni, mert ebben az esetben ez akár 2 millió forint is lehet.

Alulfinanszírozott a rendszer, az állami egészségügyben óriási a szakemberhiány, amelyet tovább fokozhat, hogy egy törvénymódosítási terv szerint az eddigi havi kettő helyett hatszor is kötelezhetők lennének az egészségügyben dolgozók ügyeletre

- fejtette ki a problémakört, majd Pintérnek azt címezte:

"Miniszter Úr! A számok, a tények sajnos egyértelműek. Egyre rosszabb a helyzet az egészségügyben, és egyre többet költünk magánellátásra. Mi a cél az állami egészségügy lezüllesztésével? Kinek az érdeke, hogy a betegek százezreket költsenek magánegészségügyre, miközben havonta több tízezer forintot fizetnek tb-re?

Pintértől mostanáig nem jött válasz.

Ismert, a Jobbik elnöke, Adorján Béla is arra hívta fel a figyelmet, hogy a kormány hagyta lerohadni a kórházakat, hogy aztán a tb mellé a magánellátásban is fizessenek a magyarok. A politikus a több osztályát is bezárt vásárosnaményi kórházat is szemügyre vette.

(Címlapkép: Markusovszky Kórház - markusovszky.hu)