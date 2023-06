Brenner Koloman: Orbán a putyini úton jár, Magyarországban ezért nem bíznak az EP-ben

Hazánk nemzetközi megítélése folyamatosan romlik, pedig bizonyos ügyekben igenis szükség van jó szövetségesekre. "Hiszen hogyan tudnánk érvényesíteni a magyar nemzeti érdeket, ha még a tárgyalóasztalhoz sem hívnak meg minket?" – tette fel a kérdést Brenner Koloman a Jobbik-Konzervatívok országgyűlési képviselője.

Az ATV műsorában rámutatott:

Az, hogy az azerbajdzsdáni parlamentet idézte Gulyás Gergely kancelláriaminiszter szeirntem mutatja a fideszes, egypárti túlhatalom demokráciafelfogását.

Hangsúlyozta, hogy ugyan az Európai Unió parlamentje nem klasszikus értelemben vett törvényhozó parlament, mint egy nemzeti parlament, de teljesen egyértelmű, hogy az ott ülő politikusok meghatározóak a saját hazájukban, és ezért igenis fontos, hogy mi az EP véleménye Magyarországról.

Az, hogy egyáltalán felmerült a soros elnöki tisztséget hazánk nem töltheti be, az számomra csak azt mutatja, hoyg az az oroszpárti külpolitika olyan szinten szigetelte el Orbán Viktort és a Fidesz-kormányt, hogy már egy ilyen ötlet sem tűnik irreálisnak.

Az Európai Unióba mi azért léptünk be, ezért támogatja a magyar polgárok többsége és a Jobbik-Konzervatívok közössége is az EU-t, mert azt mondjuk, hogy a nemzeti szuverenitás nagyon fontos, de vannak olyan közös ügyein Európában, ahol nekünk megosztott szuverenitást kell a többi tagállammal együtt gyakorolnunk, hogy fel tudjunk lépni olyan nagy kihívásokkal szemben, amik a 21. században ránk várnak – magyarázta Brenner Koloman. Hozzátette: az Orbán-kormány most ezt veszélyezteti.

A jobbikos képviselő hangsúlyozta: az EU 13 éven keresztül félrenézett, hagyta kiépülni az Orbán-rendszert, majd most a magyarokat büntetné meg azzal, hogy megszavazza: Magyarország alkalmatlan a soros elnökségre, mert a jelenlegi fideszes kormány rendre megsérti az EU alapvető értékeit. Magyarország a putyini úton jár, egy ilyen ország pedig nem lehet az Európai Unió arca.

Én értem, hogy ők most nagyon kurucuskodnak, mert belföldön van egy olyan szavazói réteg, amelyik erre rezonál, de ha meg sem hívnak minket a tárgyalóasztalhoz, mint legutóbb a NATO-csúcson, ahol Ukrajna is ott volt, akkor hogy tudják megvédeni a magyarság érdekeit?

Rámutatott: nem szabad, hogy az Európai Parlamentben Magyaországot azonosítsák a Fidesszel, mert ennek a magyar emberek fogják kárát látni. Az embereket hozzá kell segíteni közvetlenül az EU-s forrásokhoz.

