Bukott fideszes polgármesterjelöltből csináltak iskolaigazgatót Jászapátiban

A Jászberényi Tankerületi Központ eddigi szakmai vezetője, a Fidesz-KDNP támogatását is élvező Mészárosné Vas Márta lett a Jászapáti Általános Iskola megbízott igazgatója – számol be a Népszava. Mint írják, az intézmény korábbi vezetőjét, Tavasz Ferencet augusztus 6-i hatállyal, indoklás nélkül mentette fel a Belügyminisztérium. Az igazgatót a tantestület, az iskolai közösség is támogatta, ám a döntés miatt nem tölthette ki a ciklusát, helyére Mészárosné Vas Márta került.

Fideszes polgármesterjelölt, Pócs János hűséges aktivistája, tankerületi vezető, majd iskolaigazgató. Micsoda karrier!

A lap szerint Mészárosné 2019-ben és 2024-ben is a Fidesz-KDNP színeiben indult lakóhelyén, a Jászapátihoz közeli Jánoshidán a polgármesteri székért, de mindkétszer jelentősen alulmaradt. Még annyi tudható róla, hogy a

2022-es parlamenti választás előtt az éj leple alatt, többedmagával Pócs János fideszes országgyűlési képviselő támogatására buzdító feliratokat festett Jánoshida útjaira.

Pócs Jánost nem nagyon kell bemutatni, bőven sok botrányt okozott politikai pályafutása alatt.

Visszatérve az iskolához, Mészárosné Vas Márta július 17-i hatállyal mondott le szakmai vezetői megbízatásáról, három héttel később már a Jászapáti Általános Iskola igazgatói székében ülhetett. A két esemény között a következő történt: miután a tankerületi szakmai vezető felmondási ideje lejárt, a tankerületi központ azonnal alkalmazta őt az iskolában. Rögtön kinevezték igazgatóhelyettessé, amire azért volt szükség, mert iskolaigazgatói pályázatot évente kétszer, a tavaszi és az őszi eljárási időszakban lehet benyújtani. Amíg nincs eredményes pályázat, addig az illetékes igazgatóhelyettes vezeti az intézményt.

Pitiáner politikai bosszú – nem csak Jászapátiban

A menesztett igazgató, Tavasz Ferenc egyébként tagja a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ). A PSZ elnöke, Totyik Tamás szerint a kormány a tantestületek által támogatott igazgatók leváltásával is igyekszik megtorolni a korábbi iskolai tiltakozásokat, sztrájkokat, polgári engedetlenséget.

Precedenst szeretnének teremteni, hogy féljen a többi igazgató is: így jár, aki nem a hatalom érdekei szerint cselekszik

– fogalmazott a Totyik. Igaza lehet, ugyanis a következő tanév több helyen kinevezett iskolaigazgató nélkül indul, mert a Belügyminisztérium számos intézményvezetői pályázatot utasított vissza indoklás nélkül. Olyan intézményekről van szó, ahol már többször volt valamilyen tiltakozás.

(Címlapkép: Facebook)