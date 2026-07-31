Csoda történt - hallgatott a kormány a józan észre

Ahogyan arról az Alfahír korábban beszámolt, körülbelül 12 ezer gazda emelte fel a hangját az Országos Jégkármérséklő Rendszer működése ellen, mert úgy vélik, ahelyett, hogy a jég okozta károktól védené meg a magyar földeket, a JÉGER valójában csak aszályt okoz.

Révi Attila, a Jobbik alelnöke szerint a legjobb megoldás a problémára jelenleg az, ha leállítják a rendszert, és csak azután döntenének a további működéséről, hogy pótolnák az elmaradt szakmai vizsgálatokat, illetve a gazdák véleményét is figyelembe vennék.

Talán sosem gondoltuk volna, de úgy tűnik, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium szakított az Orbán-kormány ideje alatt bevett szokással, és hallgatott a józan észre. Felesleges kutatások végzése helyett ugyanis a tárca közösségi oldalán ígéretet tett arra, hogy megbízza a rendszert közfeladatként működtető NAK-ot egy reprezentatív országos felmérésre elvégzésével, a JÉGER jövőjéről pedig a magyar gazdákat is bevonva fognak dönteni.

A minisztérium beszámolt arról is, hogy a jégelhárító rendszert ezentúl csak a legindokoltabb esetben fogják használni.

...azokban a megyékben, ahol a többség a JÉGER működtetését támogatja, a rendszer tovább működik, ahol pedig a szüneteltetés mellett döntöttek, ott nem indítjuk el a generátorokat. De ahol tovább üzemel, ott is szigorítunk a működés feltételein. Korábban már 50-60 százalékos jégeső-valószínűség esetén is el lehetett rendelni a generátorok indítását. Mostantól erre csak akkor kerülhet sor, ha a HungaroMet legalább 80 százalékos valószínűséggel jelez jégesőt.