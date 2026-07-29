Kell-e nekünk JÉGER?

2018. májusa óta működik hazánkban az a jégelhárító rendszer, melyet még az Orbán-kormány vezetett be annak érdekében, hogy megóvják a magyar földeket a jégeső okozta károktól. Ez elméletben csodásan hangzik, hiszen a jégeső ősellensége a magyar gazdaságnak. Mindössze néhány perc alatt óriási károkat okozhat, tönkre teheti a gyümölcsösöket, szőlőket, gabonát, és megrongálhatja az üvegházakat, napelemeket, lakóházakat, autókat is.

Csakhogy, a valóság bajt jelezve most újra becsöngetett a nem rég leköszönt kormány üres-poros irodáinak ajtaján.

Egy civil kezdeményezés alkalmával mintegy 12 ezer gazda kiáltott segítségért, és kérik a kormányt, hogy ha ideiglenesen is, de függesszék fel a jégelhárító rendszer működését, ugyanis az elmúlt évek tapasztalatai alapján, a JÉGER nem, hogy megóvná a földjeiket, inkább csak rossz hatással van a magyar gazdaságra.

A kezdeményezők között gazdálkodók, meteorológiai, jogi és vállalkozói szakemberek is voltak. Úgy vélik, szakmai és érdemi vizsgálatra van szükség a rendszer finanszírozása és jogi szabályozása, a generátorok elhelyezése, valamint az ezüst-jodidos technológia alkalmazása területén.

Az ezüst-jodid az az anyag, amit a rendszer a levegőbe juttatva szétporlassza a felhőkben a jégdarabokat, ezzel óvva meg a területeket – legalábbis elméletben. Érdemi és szakmai vizsgálat ugyanis valójában nem történt a rendszer felállításakor, az ezüst-jodid nagy mennyiségben pedig ártalmas a környezetre.

A problémára a Jobbik alelnöke is felhívta a figyelmet. Révi Attila, a párt alelnöke közleményében jelezte, a JÉGER-t azonnal le kell állítani, addig legalábbis biztosan, amíg nincsen szakmai vizsgálat a hasznosságát illetően. Úgy véli, hogy első sorban nem közvélemény-kutatásra van szükség (melyet Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a 12 ezer kezdeményezőnek most megígért), hanem valódi, szakmai alapon létrejövő vizsgálatra. A rendszer további működéséről csak is ezt követően szabadna dönteni.

Révi az Alfahírnek jelezte azt is, hogy a gazdák döntő többsége szerint nincs szükség a JÉGER-re, mert tapasztalatuk szerint, amióta a rendszer működik, megnövekedett az aszály lehetőségének kialakulása.