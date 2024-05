Czomba Sándor szerint 120 ezer inaktív ember tudna még dolgozni ma Magyarországon

Ugyanez az államtitkár árulta el nemrég, hogy már legalább 120 ezer vendégmunkást engedtek és hívtak be hazánkba. Most egy 150 milliárd forintos foglalkoztatási program indulását is bejelentette.