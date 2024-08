Dudás szerint a további postabezárások teljesen tönkreteszik a falvakban az ügyintézést

Lassan három éve annak, hogy tömegével kezdték el bezárni, főleg a vidéki postahivatalokat - írja Facebook posztjában a Jobbik országgyűlési képviselője.

Korábban az Alfahír is beszámolt arról, hogy közvetlenül az idei választások után közel száz postát zártak be országszerte. Még olyan településeken is, ahol a Fidesz győzött az idei önkormányzati választásokon. A Jobbik 2022-ben országos figyelemfelkeltő akciósorozatot indított, ezzel felhívva a figyelmet a postabezárások veszélyeire.

A postabezárások ügyének legnagyobb szószólója Dudás Róbert volt, aki rengetegszer fordult már a kormányhoz, hogy jelezze, mennyire káros, amit csinálnak.

A jobbikos politikus még törvényjavaslatot is benyújtott a posták védelmében, de azt egy pillanat alatt lesöpörték az asztalról.

Dudás bejegyzésében arról ír, most újabb lépésre szánják el magukat:

Minden 1500 fő alatti településen be akarják zárni az állandó hivatalokat. Eddig is nagy károkat okoztak már, de ha ezt meglépik, akkor teljesen tönkreteszik a falvakban az ügyintézést

- fogalmazott.

Az ellenzéki párt politikusa ezért

írásbeli kérdéssel fordult az illetékes miniszterhez, Nagy Mártonhoz, hogy megtudja, pontosan mik a terveik, illetve tételesen sorolja fel azt, hogy az év végétől melyik település postáját tervezik bezárni.

A miniszternek írt levelében Dudás az alábbi kérdésekre vár Nagytól válaszokat:

🔴 Mennyi postahivatal szerepel azon a listán, amit Önök racionalizálás címén szüneteltetni, bezárni vagy átszervezni kívánnak?

🔴 Mely településeket érinti ez? Kérem, vármegyei bontásban küldje el az érintett falvak és városok nevét!

🔴 Történt-e egyeztetés és értesítés az érintett önkormányzatok irányába?

🔴 Mivel több száz, akár ezer munkavállalót érint ez a döntés, történt-e lépés az ő továbbfoglalkoztatásuk tekintetében?

(Címlapkép: Béli Balázs/Alfahír)