Ebből még óriási baj lesz: brutális adósságban tartják a költségvetési intézményeket

A mfor.hu találó példával vezette be, mit csinál a fideszes kormány: bliccel. Nem vesz jegyet vagy bérletet előre, hanem

ha lebukik, akkor büntetés formájában utólag fizet a szolgáltatásért.

Ugyanezt játssza el számos költségvetési intézménnyel: a kórházak júniusban ugyan újabb adósságrendezésen eshettek át, ám még mindig 79,9 milliárd forintra rúg a költségvetési intézmények lejárt és kifizetetlen adóssága, amivel jellemzően cégeknek, beszállítóknak tartoznak az állam miatt – idézi a Népszava a Magyar Államkincstár (MÁK) féléves adatait.

Újabb történelmi "csúcs"?

Márciusban minden eddiginél magasabb volt a kórházak adóssága: 134 milliárd forint.

Igaz, hogy a közel 80 milliárd ennél jóval kevesebb, de még így is bőven meghaladja az elmúlt tíz év átlagát. Az eddig tapasztalatok alapjén borítékolható, hogy a jelenlegi költségvetési-gazdasági környezeteben, további beavatkozás nélkül

év végére újra bőven százmilliárdra fog nőni a kifizetetlen tartozás.

Az Orbán-kormány nemtörődömségének árát a beszállítók fizetik meg, hiszen amíg nem rendezik a számlákat, addig a cégek – sok esetben mikrovállalkozások – hiteleznek az államnak, méghozzá kétszeresen. Egyszer, mert ezek a vállalkozások finanszírozzák a kórházak, rendőrségek működést, másodszor pedig kifizetetlen számlák utáni adókat is nekik kell befizetniük a költségvetésbe.

A MÁK adatai szerint júniusban 48 milliárdra mérséklődött az adósság a májusi 58,2 milliárdról, de ebben nem szerepelnek az alapítványi egyetemek (Debrecen, Szeged, Pécs és a fővárosi Semmelweis) klinikái. Ez plusz 15-20- milliárd forint. Az alapítványi egyetemek is állami forrásból működnek, ám a MÁK logikája igen sajátos: az Államkincstár úgy tesz, mintha ezek az egyetemek nem közintézmények lennének, ezért nemes egyszerűséggel a „modellváltás” óta nem közli, hogy mekkorára rúgnak az adósságaik.

A rendőrség és a büntetés-végrehajtás is adós

Jellemzően a kórházak tartozásairól esik a legtöbb szó, de más területen is bajok van: a júniusi adósságrendezés után a dobogóra csak rendőri szervek kerültek fel. A legnagyobb adósság nem is az Országos Rendőr-Főkapitányságnál, még csak nem is a legnagyobb (fővárosi) kapitányságnál van, hanem a különleges műveletekért is felelős Készenléti Rendőrségnél. A MÁK adatai szerint

a rendőrség 23,3 milliárd forintnyi kifizetetlen adósságot görgetett maga előtt, míg a börtönök 4,2 milliárdos adóssággal küzdöttek.

Az adósságállomány 96 százaléka tehát a Pintér Sándor vezette Belügyminisztérium költségvetési intézményeinél keletkezett (az egészségügyet is a BM felügyeli). Ezen felül még ott van a kormányhivatalok tartozása, ami június végén 1,5 milliárd forint volt. Ha ez nem lenne elég, jöjjön még két elborzasztó szám:

A féléves költségvetési hiány elérte az éves terv 106 százalékát: ez június végén már több volt, mint 2656 milliárd forint.

(Címlapkép: Pintér Sándor. MTI/Lehoczky Péter)