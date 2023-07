"Ember, most jövök ki a sátorból!" – így telt az idei EFOTT

Ahogy azt az EFOTT-on részt vevő fesztiválozók a korábbi években is megszokhatták, láthatóan idén is kitettek magukért a szervezők. Az utóbbi néhány alkalomhoz képest érzékelhetően sikerült finomítani az egyes hiányosságokon, bátrabban kihasználták a tér adta lehetőségeket, s pár színpad is új helyet nyert el.

A zenei előadók választéka alapvetően a populárisabb merítésből származott, ezáltal a fiatalabb korosztályok körében aktuálisan jól ismert nevek képviseltették magukat a fesztivál különféle színpadain. A többi közt Krúbi, Beton.Hofi, az AWS, a Wellhello, a Halott Pénz, de még a Korda házaspár vagy Kozsó dalaival is találkozhattak a koncertek kedvelői. Hasonlóan kitűnő hangulatot teremtett Azahriah, a Fish!, a Follow The Flow, valamint a Brains egyaránt, akárcsak a többi fellépő.

Előnyként értékelhető, hogy nagyvonalakban ragaszkodtak a tavaly már bevált elrendezéshez, miközben apróbb módosításokhoz is nyúltak a praktikus megfontolásokat szem előtt tartva. A parkoló valamivel közelebb került a fesztiválhelyszínhez, a kempinget is észszerűbben rendezték be, noha a vizesblokk csak épp a zuhanyzás H2O-igényét nem tudta kielégíteni olykor, bizonyos időpontokban.

Nem lehet szó nélkül elmenni azon tény mellett, hogy olyannyira rekkenő hőség lett úrrá a fesztivál szabad, fedetlen területén, hogy az ember fia joggal érezhette úgy, szívesebben vágyakozik egy hűvös pincehelyiségbe, legalább pár felfrissülést hozó perc erejéig. De erre a problémára remek megoldást kínált az egyes sátrak ventilátora, vagy egy csobbanás is a tóban, igaz, a perzselő nap elől az sem volt képes nyújtani menedéket maradéktalanul.

Most is számos civil és állami szervezet látogatott ki Sukoróra, a neves egyetemek többsége az ELTE-től a BME-n át a Debreceni Egyetemig szintén így tett. Kint volt sátraival többek között a hangsúlyosan régészettel operáló Magyar Nemzeti Múzeum, a Magyar Honvédség láthatóan toborzási célból, de még a NAV és a BV is ott volt a terepen, ahogy a karrierlehetőségeket kínáló Zyntern is. Utóbbinál egy adott feladatsor kitöltését ingyen itallal és repohárral jutalmazták.

A politikai ifjúsági szervezetek ugyancsak a napközbeni bulihangulat szerves részei voltak, aktivistáik egyedi és sokszínű programokkal, feladatokkal fűszerezték meg az EFOTT szerelmeseinek életét.

A teljesség igénye nélkül a Fidesz–KDNP utánpótlását adó Fidelitas és IKSZ mellett több ellenzéki szerveződés is egy halomban népszerűsítette saját magát és anyapártját.

A kellő politikai affinitással bíró ifjak megtalálhatták a Jobbik IT, a TizenX, a Societas, a DEL és a Mi Hazánk Ifjai sátrait és bódéit, sőt, a Gattyán György által létrehozott MEMO idén is jelen volt. Az inkább civil vonalon mozgó Fiatalok a Nemzetért Alapítványról ugyanez elmondható, ahogy idén először a Vona Gábor alapította, társadalmi ügyekkel foglalkozó Második Reformkor Alapítvány is kitelepült a maga fa bódéjával. Emellett külön helyszínen, nagy sátorban reprezentálta magát a kormánypárti kötődésű MCC is.

Ez alkalommal is temérdek típusú ajándéktárgyat zsebelhetett be a szemfüles fesztiválrésztvevő. A napszemüvegektől kezdve a vászontáskákon és szalmakalapokon át, a tollakon és csikkgyűjtőkön keresztül a kulacsokig színes repertoár állt készenlétben, hogy kiosszák őket valamilyen kvíz, teszt vagy feladat megoldása fejében.

Az ifjú jobbikosok kelendő matricás kollekciója újabb darabokkal bővült, szellemes és a PC-t nyilvánvalóan nélkülöző humorral reflektálva a napi politika témáira, méghozzá a mémek nyelvén.

A South Parkot és a hazánkba áramló vendégmunkások ügyét összevegyítő "Eeveszik a munkát!" felirat mellett a matricák között feltűnt a miniszterelnök szakállas, horvátországi nyaralós fotójával illusztrált "Ember, most jövök ki a sátorból!" fesztiválkompatibilis, átdolgozott idézet is.

A totális meghökkentésre játszó GRDG közössége most sem hazudtolta meg magát, egyszerre triggerelték és örvendeztették meg az arra sétálókat, nyomdafestéket aligha tűrő szókinccsel. Ezúttal is sajátos bankókkal szórakoztatták az EFOTT népét, így talán nem véletlen, hogy gyakran összekeverik őket a Kétfarkú Kutya Párttal.

Az amúgy borsosnak számító étel- és italárak az utóbbi időszak inflációs felfutását látva még egész barátinak bizonyultak, pláne, ha mondjuk egy másik hazai fesztivál árszínvonalával vetjük azokat össze, mint például a szintén színvonalasnak tartott Balaton Soundon.

Summa summarum, az idei, július közepén megrendezett EFOTT igyekezett több téren is fejleszteni a fesztiválélményt, s bízunk benne, hogy jövőre is tökéletesítik még a hazai hallgatók népszerű nyári rendezvényét.

(Címlapkép: Sándor Zoltán/Alfahír)