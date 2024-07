Friss adatok bizonyítják: zuhanórepülésbe jutott a gazdaságunk

A legrosszabb várakozásokat igazolta a most kiadott GDP-szám, április–júniusban gyengébben teljesített a gazdaságunk, mint az év legelején - írja a HVG. Mint írják, nem lehetett sok jóra számítani, de amilyen számokat kiadott a Központi Statisztikai Hivatal, azok még a rossz várakozásoknál is gyengébbek lettek. A lesújtó hírről lapunk is beszámolt.

Ezt a borúlátást bizonyítja az is, hogy a Portfolio által megkérdezett elemzők 1,8-2,5 százalék közötti éves növekedést és 0,5 százalék környéki negyedéves pluszt vártak. A tizenegy elemző közül csak ketten mondtak nagyjából annyira rosszat, mint amilyen a végleges szám lett.

A fogyasztás nem indul be, az iparunk gyenge, ráadásul az még nem is látszik ezeken a számokon, hogy az aszály mennyire le fogja rontani az éves teljesítményt.

Az első negyedévi teljesítménynél rosszabbat mutatott a magyar gazdaság a második negyedévben. A nyers adatok szerint éves alapon 1,5 százalékkal, kiigazítva pedig 1,3 százalékkal bővült a GDP, míg az év első negyedévéhez mérten 0,2 százalékos csökkenés történt.

Az 1 százalék feletti bővülés sajnos nem pozitív, hiába tűnhetne annak. Azért jöhetett ki egy ilyen, az előzőnél magasabb szám, mert a tavaly ilyenkori bázis rémes – 2023 második negyedévében épp 2,4 százalékos visszaesést éltünk át. Ahhoz képest pedig ez a gyenge teljesítmény is javulás.

Az is kiderült, hogy az autógyártás és az akkugyártás az, ami elképesztően rossz számokat produkál. Hiába bízott abban is az Orbán-kormány, hogy az emberek újra elkezdenek vásárolni.

A magyar lakosság fogyasztása is csak nagyon lassan kezd bővülni, inkább spórolnak és visszaépítik a megtakarításaikat.

A nagy kérdés: ezek után elhiszi még bárki azt, hogy “legalább kormányozni tudnak”?

(Címlapkép: Orbán Viktor kormányfő felszólal a Türk Államok Szervezetének csúcstalálkozóján az azerbajdzsáni Susában 2024. július 6-án. Mellette Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)