Függőágyak kertbe vagy kiránduláshoz, nyaraláshoz (x)

A függőágyak nálunk nem terjedtek el még oly mértékben, mint Latin-Amerikában, pedig az egyik legkényelmesebb fekhelyek, ráadásul a természet közelségében. Ennek oka abban is keresendő, hogy bizonyos országokban olyan meleg van, hogy szükséges egy kültéri, megfelelő mértékben légáteresztő fekhely is, amely az éjszakai alvás mellett a napközbeni sziesztázást is biztosítja. Ugyanakkor a tavaszi, nyári hónapokban hazánkban is egy komfortos és esztétikus kiegészítő lehet.

Függőágy típusok és kiegészítők

A meleg hónapok és a napi hőingadozás növekedésével egyre többen keresik itthon is ezeket a típusú fekhelyeket. A BestMarkt webáruház függőágyainak kínálata révén megismerkedhetünk a legnépszerűbb változatokkal és részletes információkat is olvashatunk a felszerelésükről, használatukról.

A függőágyakat először is el kell különíteni a hasonló függeszthető lakberendezési kiegészítőktől, a hintaágyaktól, hintaszékektől, valamint a hintahálóktól is, amelyek főleg a gyerekek körében igen népszerűek, és inkább a szórakozás, mintsem a pihenés, alvás eszközei. Ezzel szemben az igazi függőágyak egy széles és nagyon kényelmes felfüggesztett fekvőhelyet jelentenek, amelyek szilárd és vastag szövésű anyagból készülnek, hiszen akár egy 120 kilós embert is el kell, hogy bírjanak.

A függőágyak előnyei

Aki egyszer kipróbál egy eredeti függőágyat, nem fog tudni szabadulni tőle és előbb vagy utóbb, de be szeretne szerezni lakhelyére is egyet. Számos előnnyel rendelkezik, amelyek közül néhányat megemlítünk.

🔴 Jobb, mint egy sátor: Sokan a sátor szinonimájaként használják, pedig akik valóban a természet közelében szeretnének pihenni, egy függőágy fogja megadni az igazi élményt. Nem kell a föld göröngyeit elviselni, és attól sem kell félni, hogy valamilyen bogár ránk mászik. Elég két szilárd pontot keresni, ahová fel lehet kötni és kész is a fekhely. Bizonyos típusokat szúnyoghálóval vagy esővédővel is ellátnak, így nem kell tartani a kisebb légi veszélyektől sem.

🔴 Alváshoz és pihenéshez egyaránt jó szolgálatot tesz: mivel csak a gravitáció hat rá, teljesen felveszi a testünk vonalát és úgy fordulhatunk benne, ahogy csak akarunk. Éjszakai alváshoz és napközbeni ejtőzéshez ezért egyaránt alkalmas. Aki egyszer kipróbálja, mindig benne akar majd feküdni, ha az időjárás is engedi.

🔴 Makulátlan szellőzés: különösen a forró napokon előnyös, hogy kitűnő légáteresztők a függőágyak, így még a nagy forróságban sem lehet beleizzadni alvás során.

🔴 Esztétikai élményt nyújt: már puszta jelenlétével is emeli az adott hely energiáját, függetlenül attól, hogy kertben vagy valamelyik helyiségben helyezték fel. Önmagában is egy esztétikai látványosság, annyira egyedi, bármelyik típusról legyen szó.

Mire figyeljünk a vásárláskor?

Léteznek kétszemélyes darabok is, de egyszemélyesnél is minimum 100, de akár 200 kg is lehet a minimális teherbírása.

Szélességnél általában 140 cm az előírás, hosszúságnál pedig a 270 cm a leggyakoribb. Az ennél rövidebb függőágyak már gyanúsak.