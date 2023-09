Füstbe ment tervek: a Jobbik-Konzervatívok bemutatott 15 be nem tartott Fidesz-ígéretet

A Jobbik-Konzervatívok szerint Orbán kötcsei 15 pontjából sem lesz semmi, ami viszont biztos, hogy Európa-rekorder a magyar infláció, Európa-bajnok az élelmiszerdrágulás, régiós szinten is drága üzemanyag, a környező országokhoz képest is alacsony a magyarok bére, a forint gyenge. A megszorítások pedig már a családtámogatási rendszert is elérték.