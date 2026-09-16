Gyermekvédelmi válság: A rendszer a túlélésért küzd 130 ezer veszélyeztetett gyermek mellett

A most napvilágot látott megdöbbentő adatok – a tizenkét éves szerfüggő gyerekek, a gyógyszerekkel teli szekrények és a túlterhelt gyámhatóságok – nemcsak egy szociális ágazat válságát jelzik, hanem azt is, hogy a nemzet jövője forog kockán. Az évek óta halogatott problémákra a Jobbik határozott, rendszerszintű és azonnal bevezethető válaszokat kínál, mert mint vallják: a gyermekvédelem nem tűr további halasztást.

A helyzet rendezéséhez szerintük az alábbi hat pontos programra van szükség:

1., Korai állami beavatkozás és hálózatbővítés: a Biztos Kezdet házak és a tanodahálózat országos kiterjesztése azokban az esetekben, amikor a család nem képes önállóan ellátni a nevelési feladatait.

2., Iskolai mentálhigiénés hálózat: egy iskolai mentálhigiénés hálózat létrehozása minden köznevelési intézményben, hogy mindenhol legyen főállású szakember a problémákkal küzdő gyerekek támogatására.

3., Bizonyított pedagógiai modellek átvétele: az oktatási és szociális intézményrendszerben a hatékonyan működő gyakorlatok rendszerbe emelése a lemorzsolódás és az iskolai erőszak visszaszorítására.

4., Zéró tolerancia és szigorú büntetések: a pedofil és gyermekek elleni bűncselekményeknél ne legyen elévülés, felfüggesztett büntetés és visszatérés a gyermekek közelébe; emellett ideje elgondolkodni a kémiai kasztrálás bevezetésén.

5., A dolgozók anyagi megbecsülése: a gyermekvédelmi és szociális szférában dolgozók azonnali bérrendezésére van szükség, mivel a szakemberhiány és a túlterheltség miatt a rendszer önmagát számolja fel.

6., A digitális tér és a drogok elleni szigorú fellépés: az online platformokat szabályozni kell a képernyő- és közösségimédia-függőség ellen, valamint totális, kompromisszumok nélküli rendészeti fellépésre van szükség a gettódrogokat terjesztő dílerekkel szemben.

A Jobbik álláspontja szerint nincs gyermekvédelem erős családok nélkül, és nincs igazságosság szigor nélkül. Ideje végre felhagyni a látszatintézkedésekkel, és valódi rendet kell tenni a gyermekvédelemben.