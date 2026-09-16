Ne legyünk kábult agyhalottak országa

Révi szerint hosszú évek óta látható, hogy a vidéki Magyarországot egyre inkább fogságban tartja a drogmaffia. Mint fogalmazott, lassan nemcsak sötétedés után, hanem már fényes nappal is találkozni lehet önkívületben lévő emberekkel az utcákon.

Nem akarunk olyan országot, ahol egy gyereknek az iskolába menet dílerekkel kell találkoznia, ahol a szülő attól fél, hogy a gyereke rossz társaságba kerül – hangsúlyozta a Jobbik alelnöke.

A probléma súlyát friss európai adatok is mutatják. Az Európai Unió Kábítószer-ügynökségének (EUDA) 2026-os jelentése szerint a 2024-es ESPAD-felmérésben a magyar 15–16 évesek 4,3 százaléka számolt be arról, hogy életében legalább egyszer használt amfetamint. Ez a vizsgált 37 ország közül a legmagasabb arány. Ugyancsak kiugró adat, hogy a magyar diákok 3,7 százaléka számolt be szintetikus katinonok használatáról – ez szintén a legmagasabb érték volt a felmérésben.

Fontos ugyanakkor, hogy Magyarország összességében nem tartozik Európa legmagasabb drogfogyasztású országai közé: a kannabisz például jóval kevésbé elterjedt itthon, mint több nyugat- és dél-európai országban. Az EUDA korábbi összehasonlításában a 15–34 éves magyarok 3,4 százaléka számolt be előző évi kannabiszhasználatról, miközben az uniós átlag 15 százalék volt.

Révi szerint azonban nem lehet pusztán a fogyasztási arányokat nézni, amikor a drogkereskedelem közbiztonsági következményeiről van szó. A Jobbik szerint a dílerek tevékenysége „no-go zónákat” is létrehozhat, és olyan településeket hozhat helyzetbe, ahol a helyiek pontosan tudják, ki árulja a kábítószert, a hatóságok mégis csak kullognak az események után.

A párt ezért célzottan megerősítené a rendőrséget, bővítené a jogköreiket, és felszámolná a több ezres rendőrhiányt. Révi pedig egyértelmű üzenetet fogalmazott meg az új belügyminiszternek: > A dílerekkel szemben nincs helye a könyörületnek.

A Jobbik szerint ugyanis nem újabb kommunikációs kampányra, hanem konkrét intézkedésekre van szükség. Ahogy Révi fogalmazott: „tettekre van szükség, nem maszatolásra!” Ugyanis, ha elveszik a vidék, elveszik az ország is.