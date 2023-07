Gyöngyösi: Hiába vörösödik Orbán feje, a Jobbik elutasítja a migrációs kvótát

Lehet bármilyen vörös Orbán feje, ahogy kikelve magából szidja a Jobbik-Konzervatívok közösségét, de a tény attól még tény marad: elutasítjuk a migrációs kvótát!

- szögezte le Gyöngyösi Márton az M1 vendégeként. A parlamentben a napokban a miniszterelnök a jobbikos EP-képviselőt azzal vádolta meg, hogy támogatja a migránsok szétosztását célzó uniós kvótát.

Ezt a Jobbik elnöke visszautasította, emlékeztetve, ő és pártja, ahogy eddig is, úgy most is elutasítja a migrációs kvótát. Az ötlettel tehát továbbra sem ért egyet Gyöngyösi, aki ezért azt nem is szavazza meg. Mint fogalmazott:

A migrációs kvóta teljes mértékben elfogadhatatlan.

Az ellenzéki pártvezető szerint ugyanis ez átláthatatlan viszonyokat eredményezne az EU-ban, illetve rákényszerítené a tagállamokat olyan emberek befogadására, akiket nem lehet integrálni a társadalomba.

(Címlapkép: Orbán Viktor miniszterelnök az Európai Unió tagországai állam- és kormányfőinek kétnapos tanácskozására érkezik Brüsszelben 2023. június 29-én. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)