Gyöngyösi: Mára oda jutottunk, hogy szegény a magyar és még bevándorlás is van hazánkban

Gyöngyösi Márton, a Jobbik-Konzervatívok EP-képviselője is felszólalt a pártja által kezdeményezett, mai parlamenti vitában. A pártelnök azzal kezdte, hogy a „hanyatló nyugat” társadalma 60-70 éve úgy döntött, hogy nem kívánnak már a futószalag mellett állni, és nem akarnak éhbérért olcsó munkát végezni.

Inkább egyetemre mentek, vállalkozásokat alapítottak, az olcsó munkát pedig meghagyták vendégmunkásoknak. Ez a nyugati multikulturális modell. Nekünk itt egy másik modell jutott. Multi ebben is van, de a kultúra rohamosan épül le, mert az elmúlt harminc évben a balliberális és Fidesz koprodukcióban kidolgozott magyar modell pedig arról szól, hogy a vendégmunkások majd dolgoznak éhbérért, a magyarok viszont egyetem, vagy saját vállalkozás helyett beállhatnak közéjük, vagy elmehetnek nyugatra és az ország ürül ki.

A Jobbik elnöke felidézte, hogy 2015-ben a Fidesz elismerte, hogy nyugaton nagyobb a jólét, mi meg szegények vagyunk, de cserébe nálunk legalább nincs bevándorlás.

"Mára oda jutottunk, hogy szegények is vagyunk és még bevándorlás is van, sőt most már az embercsempészeket is kiengedik a börtönből. Annak idején Rákosi és Kádár a vas és acél országává akarta ideépíteni. Ennek jegyében a magyar polgárság írmagját is kiirtották. A Fidesz méltó utódja ennek a szellemi örökségnek. Ők most a kínai akkumulátorgyárak országát építik. Nem öntudatos polgárság kell nekik, hanem igénytelen és képzetlen tömegek, akiket aztán a propagandamédiájukkal tetszés szerint lehet manipulálni és nem tesznek fel kérdéseket sem. Aki pedig többre vágyik az – egyelőre még – elhagyhatja az országot, szabadon távozhat. Ez az elmúlt 30 év mérlege, ezt hozta nekünk a 12 év balliberális és a 17 éves fideszes uralom."

Gyöngyösi Márton jelezte, hogy a baloldal közben minimálbérekről beszél, és alanyi jogon járó ingyen pénzt osztogatnának.

Mi, konzervatívok viszont egy másfajta Magyarországban hiszünk. Egy olyan országban, ahol az emberek nem fideszes kommunista ársapkára, vagy baloldali posztkommunista ingyen pénzre vágynak, mert a magyar ember nem alamizsnát és nem könyöradományt akar, hanem európai módon akar élni a tehetségéből és a becsületes munkájából.

A jobbikos EP-képviselő szerint ma a Jobbik-Konzervatívok egyedüli politikai pártként egy olyan Magyarországban hisz, amelynek a gerincét egy erős középosztály, öntudatos, vállalkozó szellemű, jól képzett polgárság adja.

"Egy olyan Magyarországban, amely nem olcsó szalagmunkát kínál a fiataljainak, hanem minőségi oktatást, elismeri a diplomát, és a tudást tisztességesen megfizető munkahelyeket. Ezért indítottuk útjára még 2016-ban a béruniós kezdeményezésünket és ezért állunk ki amellett, hogy az állam, mint a legnagyobb munkaadó tisztességesen fizesse meg a közalkalmazottakat. Magasra és nem alacsonyra téve a magyar fizetések mércéjét. Ezért követeljük, hogy a külföldi vendégmunkásokat alkalmazó környezetszennyező vegyi üzemek helyett a kormány a magyar kis- és közepes vállalkozásokat (kkv) tekintse stratégiai partnernek. Ezért követeljük a minőségi oktatást a fideszes káderképzők helyett és minőségi munkahelyeket az olcsó szalagmunka helyett."

Gyöngyösi Márton hangsúlyozta, követelik továbbá, hogy a kormány lépjen fel a középosztályt tönkretevő rekordmagas infláció ellen, és törölje el a kommunista árspakákat, amelyekből már minden magyar embernek elege van.

Történelmi nagyjaink ezer éve a nyugat felé tekintő európai Magyarországért dolgoztak. Árulóink ellenben mindig is kelet felé tekintettek. Most sincs másként, és mi most is küzdeni fogunk az európai Magyarországért

- zárta felszólalását Gyöngyösi Márton, a Jobbik-Konzervatívok elnöke, EP-képviselője.

Címlapkép: Gyöngyösi Márton (Béli Balázs/Alfahír)