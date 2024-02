Gyöngyösi Márton nyílt levelet írt Orbán Viktornak, gratulált is neki

Gyöngyösi Márton, a Jobbik-Konzervatívok elnöke nyílt levelet írt Orbán Viktor miniszterelnöknek – erről maga a jobbikos EP-képviselő számolt be közösségi oldalán csütörtökön.

Ismeretes, az EU-csúcson ma megszületett egyhangú döntés értelmében megállapodás jött létre a 27 uniós tagállam között az Ukrajnának szánt 50 milliárd eurós pénzügyi támogatásról. Ezt a komoly jelentőséggel bíró csomagot még Orbán Viktor sem vétózta meg, hanem ő maga is mellette szavazott, támogatva a háborúban álló országot.

A Jobbik pártelnöke tollából eredő nyílt levél teljes egészében alább olvasható:

„Tisztelt Miniszterelnök úr!

Ezeréves történelmünk során számos alkalommal bebizonyosodott, hogy még ha sokszor nehezebb is, de nemzeti érdekeink szolgálata hosszú távon mindig kifizetődőbb, mint alárendelni magunkat idegen hatalmak ukázainak.

Valószínűleg sohasem tudjuk meg, hogy mi történt a mai európai tanácsülést megelőző egyeztetésein az európai vezetőkkel, de szeretnék gratulálni ahhoz, hogy az Ukrajna támogatásával kapcsolatos döntésnél végre a magyar érdekeket és nem Moszkva utasításait tartotta szem előtt.

Azt nem tudom, hogy hogyan fogják Miniszterelnök úr mai szavazatát elmagyarázni azon honfitársaink százezreinek, akiket a rogáni boszorkánykonyhában kifőzött propagandával etetnek közel egy évtizede, de – gondolom – ezt is sikeresen megoldják majd, hiszen minden erőforrás rendelkezésükre áll, gátlástalanságuknak pedig nincs határa.

Abban reménykedem, hogy mai szavazata nem egy taktikai húzás, hanem józan megfontoláson és belátáson alapuló stratégiai döntés volt, és ezzel a jövőben egy hazánk számára sorsdöntő kérdésben közös nevezőre hozhatjuk pártjaink álláspontját. Mint ismert, mi Ukrajna támogatását nem csak azért tartjuk fontosnak, mert az igazságosság azt követeli, hogy mindig az agresszorral szemben, az áldozat mellé álljunk, ahogy ezt 1956-ban is mindenkitől jogosan elvártuk. Hanem azért, mert Oroszország nekünk is hadat üzent akkor, amikor 2021. december 15-én, vagyis két hónappal az Ukrajna ellen megindított katonai agresszió előtt egy hivatalosan nyilvánosságra hozott okmányban világossá tette, hogy a volt szovjet térségen kívül a volt szocialista országokra is érdekszférájaként tekint.

Ezzel Moszkva újjáélesztette a Brezsnyev-doktrínát, pár héttel később pedig azt is világossá tette, hogy fegyverrel is kész érvényt szerezni az elképzeléseinek. Talán Miniszterelnök úr egyetért velem abban, hogy egy ilyen helyzetben az orosz propaganda szajkózása, Moszkva érdekeinek bárminemű, akárcsak áttételes támogatása, de még a passzivitás is, hazánk érdekeinek elárulása.

Bízom abban, hogy Magyarország miniszterelnökeként képes szövetséges és ellenség, áldozat és agresszor között különbséget tenni, és a legkritikusabb helyzetekben sorskérdéseink kapcsán létrejöhet a nemzeti együttműködés és egyetértés”

– zárul Gyöngyösi Márton levele.

A Jobbikot vezető Gyöngyösi épp egy héttel korábban Novák Katalin köztársasági elnöknek is nyílt levelet írt, akkor Svédország NATO-csatlakozásával kapcsolatban.

Címlapkép: Orbán Viktor miniszterelnök (b3), Olaf Scholz német kancellár (b2) és Klaus Iohannis román államfő (b) az Európai Unió tagországai állam- és kormányfőinek rendkívüli csúcstalálkozóján Brüsszelben 2024. február 1-jén. Jobbról Nikolai Denkov bolgár miniszterelnök (j2) és Luc Frieden luxemburgi miniszterelnök (j). (MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)