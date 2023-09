Gyöngyösi Márton: Ideje felismernünk, hogy Oroszország egyre nyíltabban fenyeget minket!

Gyögyösi Márton, a Jobbik-Konzervatívok elnöke szerint most jött el a végső pillanat, hogy a Fidesz, illetve a magyar öntudatukra máskor olyan sokat adó szavazóik felismerjék: Oroszország egyre nyíltabban fenyeget minket!

Szinte mindenkit felháborított a hír, hogy

az új orosz történelemhamisító tankönyvekben az 1956-os magyar forradalmat és szabadságharcot fasiszta lázadásnak nevezik,

a szovjetek általi brutális leverését pedig baráti segítségként tüntetik fel, a szovjetek Magyarországáról való 1991-es kivonulását pedig hibaként aposztrofálják. Orbán Viktor és a Fidesz vezetése viszont hallgat – mutatott rá Gyöngyösi Márton.

Vártuk, hogy az Európai Uniót és az Amerikai Egyesült Államokat olyan lelkesen kritizáló Szijjártó Péter külügyminiszter esetleg bekéreti az orosz nagykövetet, vagy írásos jegyzékben tiltakozik Lavrovnál, hiszen mégiscsak példátlan, hogy a magyar nemzet szabadságharcát így merjék gyalázni.

Az ellenzéki politikus a külüminiszter felelősségét is firtatta: Szijjártó Péter mélyen hallgat. Talán ezért kapta a Druzsba-díjat? Legalább azt elvárta volna, hogy a fideszes holdudvar, a Békemenet, vagy legalább valamelyik beszélő fej felháborodásának ad hangot. Ehelyett annyit lehetett hallani, hogy

egyes fideszes megmondóemberek szerint ez egy érthető szovjet értelmezése a történteknek. Érthető? Megérthető, hogy valaki a magyar forradalmárokat gyalázza?

Gyöngyösi Márton ezután a fideszes szavazókhoz fordult, mert a pártjukkal ellentétben róluk el tudja képzelni, hogy értik, mi itt a probléma.

Szerintetek rendben van az, hogy Oroszországban minden 17 éves diák azt fogja tanulni, hogy azok az emberek, akik felkeltek a kommunizmus és a zsarnokság ellen, azok fasiszta csőcselék voltak?

– tette fel a kérdést az ellenzéki pártelnök, aki újabb költői kérdéseket tett föl:

• Rendben volt az, hogy 2021 decemberében az orosz külügyminisztérium arról beszélt egy Amerikának és NATO-nak címzett javaslatában, hogy Közép-Európának, benne Magyarországgal vissza kell térnie az orosz érdekszférába, újjáélesztve a Brezsnyev-doktrínát?

• Csak így. Nem sértette ez esetleg a magyar szuverenitást, amire máskor annyit hivatkozik az Orbán-kormány?

• Nem furcsa, hogy ezek után Oroszország fegyverrel meg is támadta Ukrajnát, nyomatékot adva annak, hogy vissza fogja szerezni azokat a területeket, amelyeket 1990 előtt uralt?

• Nem gyanús, hogy most pedig Magyarország, és a közép-európai országok vérrel kiküzdött szabadságát tagadja, és a szovjet hadsereget dicsőítteti az orosz fiatalokkal?

• Ilyenkor hol van a szabadságharc, a szuverenitás, meg a magyar büszkeség?

Pár nyugati liberálissal szemben bátrak vagyunk, de az oroszok előtt meghunyászkodunk? Ezt tanultuk volna az '56-osoktól?

A lóláb nagyon is kilóg orosz részről is, meg az Orbán-kormány részéről is – mutatott rá Gyöngyösi, majd ismét a kormánypárti szavazókhoz fordult: "Fideszes szavazók, akik annyira aggódtok a magyar szuverenitásért, nektek ez így rendben van? Szerintem nagyon nincs rendben.

Leszögezte: a Jobbik-Konzervatívok 1956 örököseként elfogadhatatlannak tartja, hogy a történelmet ilyen durván meghamisítsák, átírják, a forradalmunkat bárki sértegetni merészelje, a magyar emberek szenvedését pedig relativizálja.

"Követeljük, hogy Szijjártó Péter legyen karakán most, adja vissza a Druzsba-díját, és tiltakozzon az orosz történelemhamisítás ellen!"

– rögzítette az ellenzéki pártelnök.

