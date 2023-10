Jobbik: Magyarországra a legnagyobb biztonsági kockázatot a Fidesz-kormány félmillió migránsmunkása jelenti!

Többek között elmondta, hogy „folyamatos biztonsági kockázatot jelent Brüsszel Magyarország számára, tehát ki kell őket kapcsolnunk a saját biztonsági rendszerünkből” - kezdi sajtóközleményét a konzervatív párt.

A Jobbik-Konzervatívok igyekezett egy picit helyre tenni a „jereváni rádióban” elhangzottakat: úgy látják, jelenleg hazánkra és a magyar emberekre a legnagyobb biztonsági kockázatot a Fidesz-kormány által, és Fidesz-közeli toborzócégek által nyakunkra hozott migránsmunkások jelentik.

“Ezeket az embereket ugyanis senki sem világítja át megfelelően, nem tudjuk, hogy hány olyan van közöttük, akiknek van priusza, akik bűnözőként tengették mindennapjaikat, esetleg hányan tagjai közülük valamilyen terrorszervezetnek. Ezt Orbánék még a néhány ezer Rogán-kötvényesnél sem tudták kiszűrni, nemhogy több százezer migránsmunkásnál”

- emelték ki.

Mint felidézték, Orbán Cinege utcai szomszédja egy nemzetközi körözési listán szereplő terrorista volt, akivel nem mellesleg Tiborcz István üzleti kapcsolatban állt. Szóval, a hír így hangzik: „folyamatos biztonsági kockázatot jelentenek a Fidesz-kormány migránsmunkásai Magyarország számára, tehát ki kell őket kapcsolnunk a saját biztonsági rendszerünkből”, például úgy, hogy Orbánék elállnak attól a tervüktől, hogy ázsiai migránsmunkásokkal, többek között kínaiakkal és indonéziai muszlimokkal árasszák el hazánkat - fogalmaznak.

A konzervatív párt szerint ha ez így folytatódik tovább, akkor könnyen lehet, hogy néhány év múlva Magyarországon is iszlamista terrorszervezetek mellett tüntetnek majd az ide érkező, a keresztény európaiakat legyőzendő ellenségnek tekintő migránsok.

Hozzátették: arról nem is beszélve, hogy ezek az emberek elveszik a magyarok munkáját, letörik az egyébként is alacsony béreket és megbontják Magyarország kulturális egységét. Ez a legnagyobb veszély, ami most Magyarországra leselkedik.

A Jobbik-Konzervatívok ezért ellenez bármiféle migrációt, legyen az illegális vagy gazdasági. Ezért követelünk évek óta az európai átlaghoz közelítő folyamatos bérfejlesztést, vagyis ázsiai migránsmunkások helyett normális béreket - zárul az ellenzéki párt közleménye.

(Címlapkép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorának Sopronban 2023. július 14-én.MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)