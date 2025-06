Donald Trump újabb Patriot rakétákat adna Kijevnek a háborúhoz

Donald Trump jelezte, hogy fontolóra veszi a Patriot-rakéták további biztosítását, amelyekre Ukrajnának szüksége van az orosz csapások elleni védekezéshez, hozzátéve, hogy Vlagyimir Putyin orosz vezetőnek „tényleg véget kell vetnie ennek a háborúnak”. Az amerikai elnök megjegyzései a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott 50 perces megbeszélése után hangzottak el szerdán, a hágai NATO-csúcstalálkozó keretein belül. Mindkét vezető pozitív lépésnek nevezte a találkozót egy olyan konfliktusban, amelyet Trump „nehezebbnek nevezett, mint más háborúkat”. Trump egy sajtótájékoztatón elmondta, hogy a Patriotokat „nagyon nehéz megszerezni”, de „meglátjuk, hogy néhányat elérhetővé tudunk-e tenni”.

Az amerikai elnök nyitva hagyta annak lehetőségét is, hogy további katonai segélyt nyújtson Kijevnek. Arra a kérdésre, hogy Washington idén több pénzzel járul-e hozzá Ukrajna védelméhez, Trump azt mondta: „Ami a pénzt illeti, meglátjuk, mi történik”. Zelenszkij a szerdai találkozó előtt azt mondta, hogy Ukrajna hajlandó további Patriotokat vásárolni, ha az USA nem hajlandó ingyen biztosítani azokat. A Trumppal folytatott zárt ajtós megbeszéléseket „hosszúnak és tartalmasnak” nevezte, míg az amerikai elnök azt mondta, hogy a találkozó „nem is lehetett volna kedvesebb”.

Az egész NATO, beleértve az Egyesült Államokat is, „teljes mértékben elkötelezett” amellett, hogy Ukrajna folytassa az orosz invázió elleni harcbot – mondta a katonai szövetség főtitkára. Mark Rutte a Reutersnek elmondta, hogy a NATO-ban senki sem naiv Oroszországgal kapcsolatban, és a szövetség minden tagja „nagyjából ugyanazt a megítélést” vallja Moszkváról. „Az egész NATO, beleértve az Egyesült Államokat is, teljes mértékben elkötelezett amellett, hogy Ukrajnát segítse a harcában, hogy ha lesz békeszerződés, akkor az a béke – vagy a tűzszünet – tartós legyen” – mondta Rutte a NATO csúcstalálkozó végén. Azt is elmondta, az egyértelmű irányvonal az, hogy az európaiak nagyobb részt vállalnak majd Ukrajna katonai támogatásából, de az Egyesült Államok továbbra is „nagymértékben részt vesz a hírszerzési információk megosztásában, valamint katonai támogatásban”, beleértve potenciálisan a légvédelmi rendszereket is. „Úgy gondolom, hogy továbbra is hatalmas amerikai szerepvállalás lesz”.

Volodimir Zelenszkij szerint a Donald Trump vezette Egyesült Államok és Európa közötti szoros kapcsolatok kulcsfontosságúak ahhoz, hogy Kijev legyőzze az orosz inváziót. Az ukrán elnök emellett Vlagyimir Putyin orosz elnök bírósági felelősségre vonását sürgette. Az ukrán államfő megállapodást írt alá az Európa Tanáccsal egy olyan különleges plénum felállításáról, amely bíróság elé állítaná a vezetőket az ukrajnai orosz invázió miatt. Zelenszkij a konfliktus kezdete óta először látogatott el a franciaországi székhelyű jogvédő szervezethez. A Trumppal lefolytatott szerdai korábbi találkozó után Zelenszkij utalt az Európa és az amerikai elnök közötti szoros kapcsolatokra. „Erős kapcsolatra van szükségünk [Trumppal]” – mondta Zelenszkij az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése előtt. „Egységre van szükség Európa és az Egyesült Államok között, és győzni fogunk” – mondta, majd hozzátette: „Mindenekelőtt egységre van szükségünk Európában”.

