Orbán migránsozásra és a nyugat szidalmazására használta fel az izraeli tragédiát

Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a Hamász támadása kapcsán elfogadhatatlannak nevezte a terrort, majd azt is közölte: Magyarország Izrael oldalán áll. A miniszterelnök azt mondta, amikor látni a terror "lenyomatát", az megrendítő hatással van. Az ember "együtt érez azokkal, akik elszenvedték a támadást és imádkozik a hozzátartozókért, a túlélőkért, egyáltalán érzelmileg az áldozatok oldalán áll" – fogalmazott.

Magyarország mindig is a terrorizmus ellen volt, függetlenül attól, hogy a terroristatámadások melyik országot célozták – jelentette ki a Fidesz miniszterelnöke.

Orbán Viktor elmondta, korlátok közé kell szorítani a konfliktust, mert most ugyan háború van, de az a terrorizmus ellen van, mint ahogy az amerikaiak csinálták. Még nincs államközi háború, de fennáll a veszély, hogy Izrael háborúba keveredik valamelyik szomszédos arab országgal.

A miniszterelnök egdöbbentőnek tartja, hogy Európában számos helyen szimpátiatüntetéseket tartanak a palesztinok mellett. Hangsúlyozta: Magyarországon ilyenre nem fognak engedélyt adni.

Orbán önigazolásra használta fel a jelenlegi helyzetet: migránsozott és a nyugati országokat szidta.

Nyugat Európában azonban számos helyen tartottak a Hámász melletti szimpátiatüntetéseket, és ez azt jelenti, hogy ott nagy számban vannak emberek, akik helyeselnek ilyen akciókat – fejtette ki. Szerinte ez azért van, mert nagy számban engedtek be ellenőrzés nélkül tömegeket a nyugat-európai országokba, most köztük ott vannak a Hamász megbízottjai is – spekulált Orbán.

A veszélyek korában is helyt kell állnia a magyar államnak – riogatta szavazóit a fideszes kormányfő.

Orbán rámutatott: Magyarországon van Európa egyik legnagyobb létszámú zsidó közössége, "persze ez egy színes világ, ortodoxok is vannak, neológok is, pont úgy, mint Izraelben", nyilván különböző politikai nézeteket is vallanak ezek az emberek, de mindannyian Magyarország polgárai. "Ők magyar állampolgárok, és őket a magyar államnak meg kell védenie" - hangsúlyozta szokatlanul barátságos hangnemben a más nézeteket vallókkal szemben máskor kevésbé elfogadó miniszterelnök.

A miniszterelnök az Európai Unió ellen hangolt a közel-keleti konfliktus kapcsán.

Azt mondta, a migránsokkal szemben csak a magyar modell működik, az Európai Unió pedig ahelyett, hogy átvenné, le akarja azt rontani. A "magyar modell" kapcsán nem beszélt a Fidesz-kormány azon tervéről, hogy 500 ezer ázsiai vendégmunkást akarnak Magyarországra telepíteni.

Orbán úgy véli "Brüsszel" rá akarja kényszeríteni Magyarországot, hogy engedje be a területére azokat az embereket, akik a déli határainál erőszakosan lépnek fel, agresszívek, fegyvert használnak a magyar határőrök ellen. Orbán Viktor arról megintcsak nem beszélt, hogy a Fidesz-kormány volt az, aki szabadon engedett több mint ezer elítélt embercsempészt.

Egészen odáig elment az EU szapulásában, hogy kijelentette, azért nem fogják tudni megvédeni Magyarországot, mert "Brüsszel nem szembejön velünk, hanem hátba támad, nem segít, hanem rombol" – ezzel is előkészítve a jövő évi európai parlamenti választás kampányát.

(Címlapkép: Orbán Viktor miniszterelnök és Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő a jeruzsálemi miniszterelnöki hivatalban tartott megbeszélésük utáni sajtóértekezleten 2019. február 19-én. MTI/AP/Ariel Schalit)