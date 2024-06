Nem sokon múlt Kalocsán sem: újraszámlálást vagy új választást kér a független jelölt

A múlt vasárnapi voksolás eredményével kapcsolatban nem csak Budapesten merültek fel kétségek. Kalocsán a Kalo Lokálpatrióta Egyesület jelöltje, Bagó Zoltán 2156 szavazatot szerzett a polgármesterválasztáson, míg ellenfele, a Fidesz-KDNP színeiben induló Filvig Géza 2179 voksot kapott – számol be a Magyar Hang.

A mai napon fellebbezést nyújtottam be a szavazatszámláló bizottságok szavazóköri eredményt megállapító döntéseinek törvénysértő voltára hivatkozva”

– közölte csütörtöki Facbook-posztjában Bagó Zoltán. Mint írja, a polgármesterválasztás eredményének megsemmisítését és a szavazás megismétlését, illetve a szavazólapok érvényességének vizsgálatát és újraszámlálását kérte. Bejegyzésében több gyanús történést is említ, amelyek felvetik a visszaélés gyanúját.

Négyen egy fülkében? Az SZBSZ-elnök segít szavazni? Kalocsán ez is megesett

Bagónak és az egyesületnek komoly oka van kételkedni a választás tisztaságában. A vélelmezett jogsértések között említi, hogy

az egyik szavazatszámláló bizottság a voksok számlálása során talált több olyan lebélyegzett polgármesteri szavazólapot, melyeken Bagó Zoltánra átsatírozott, míg Filvig Gézára megfelelően behúzott „X” jelölések voltak. Végül a bizottság érvényesnek minősítette ezeket a szavazólapokat.

A Kalo Lokálpatrióta Egyesület szerint ezzel törvényellenesen megnövelte a Filvig Gézára leadott szavazatok számát. Kifogásolták továbbá, hogy ugyanazon szavazófülkében egyszerre többen, akár négyen is tartózkodtak egyidejűleg, ráadásul nem is egyszer. Olyan is előfordult, hogy több analfabéta választópolgár érkezett a szavazókörbe, akiknek minden esetben az SZSZB-elnök egyedül segített behúzni az X-et. Volt, hogy az adott jegyzőkönyvvezető, illetve az adott SZSZB elnöke kifejezett kérés ellenére megtagadta, hogy az eseményekről jegyzőkönyvet vegyenek fel. Akárhogy is nézzük, ezzel

az SZBSZ-elnök veszélyeztethette a választás szabadságát és titkosságát.

Bagó Zoltán is erre a következtetésre jutott:

Az igazolt és valószínűsíthető jogsértések az egész településen sértették a választások tisztaságát. Emiatt a szavazatszámláló bizottságok szavazóköri eredményt megállapító döntéseit nem tekintjük törvényesnek, ezért azok megsemmisítése és a polgármesterválasztás megismétlése szerintünk indokolt

– magyarázza bejegyzésében. Hozzátette, készen állnak arra, hogy adott esetben az illetékes bíróságon is, minden rendelkezésre álló jogi eszközzel megvédjék a kalocsai polgármesterválasztás tisztaságát.

Filvigék is szeretik a drága „játékszereket”: a polgi édesanyja valamikor vett egy 60 milliót érő jachtot

Június 1-jén írta meg a Magyar Hang, hogy a magyarországi kishajólajstrom nyilvános adatai alapján a közelmúltban a Filvig Géza 79 éves édesanyja birtokába került egy Crownline 270 CR típusú jacht. A lap idézi a fővárosi Wiking Yacht Club reklámját, de

a hajó fenntartása az igazán érdekes. Téli tárolással, a karbantartással és a szállítással, a kikötőhasználattal együtt milliókba kerül. A 16 ezres Bács-Kiskun megyei város polgármestere bruttó 1 millió 121 ezer forintot keres, más bevétele nincs.

A lap szerint ennyiből nehéz lehet fenntartani egy ilyen hajót. Filvig utóbb úgy nyilatkozott, hogy apai örökségéből vásárolták.

(Címlapkép: Filvig Géza/Facebook)