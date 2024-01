Karácsony kihátrál a járatritkítási ügyből, szerinte nem ér ennyit ez a hiszti

Szakmailag megalapozottnak tartja a BKK-menetrend megváltoztatását, azaz a járatritkításokat Karácsony Gergely, a mindenfelől jövő politikai támadások miatt, illetve „a közösségi közlekedésbe vetett bizalom” megőrzése érdekében arra kérte fővárosi tömegközlekedési céget, hogy az érintett járatokon térjenek vissza korábbi, sűrűbb menetrendhez.

Az járatritkítások miatt rá zúdult össztűz megtörte Karácsonyt, inkább visszakozik.

Az erről szóló facebook bejegyzésében a BKK lemondását is kilátásba helyező vezérigazgatóját, Walter Katalint is mentegette, aki egy csütörtökön tartott, csak válogatott médiumok által látogatható sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, hogy az utasokkal társadalmi egyeztetést folytatni a járatritkításról olyan lett volna, mintha „hálaadás előtt megkérdeznék a pulykát, hogy mi legyen vele”. Karácsony nem fogadta el a lemondását, amit Walter több éves jó teljesítményével indokolt.

Egy rosszul megfogalmazott mondat, ami nem tükrözi a vezérigazgató személyes meggyőződését, nem írja felül azt a kiváló szakmai munkát, amit az elmúlt években a budapesti közösségi közlekedés érdekében a BKK végzett

– mondta a főpolgármester a budapesti tömegközlekedési vállalat vezetőjéről.

A kijelentésért az érintett is bocsánatot kért: „Sajnálom, ha félreérthetően fogalmaztam, nem állt szándékomban senkit sem bántani, elnézést kérek azoktól, akik mégis így érzik” – mondta Welter Katalin, aki maga is politikai kampányfogásnak érzi a BKK-t ért támadásokat.

Brenner Koloman, a Jobbik-Konzervatívok főpolgármester-jelöltje nem fogadná el a BKK-vezér bocsánatkérését, szerinte Welter Katalinnak kérdés nélkül távoznia kéne.

Kiderült, hogy a vezérigazgató asszony végtelenül cinikus, az utasokat pedig nem embernek, partnernek tekinti, hanem vágóhídra szánt pulykáknak

– mondta a jobbikos politikus, aki szerint Karácsony Gergelynek nincs joga „elnöki kegyelmet” osztogatni ilyen vállalhatatlan kijelentések után.

Karácsony Gergely továbbra is azon az állásponton van, hogy indokolt volt a járatritkítás. Ezzel kapcsolatban azt írta, hogy a BKK szakmai munkájának fontos része az utazási adatok elemzése, amelyek alapján javaslatot tett egy hatékonyabb, az utazási szokásokhoz igazodó menetrend kialakítására. Szerinte most is ez történt, azonban „a legjobb szakmai javaslat is elvérezhet, ha az egyesek gátlástalan önzésének és a lejárató politikai kampánynak válik áldozatává” – fogalmazott a főpolgármester.

Azt is hozzátette: a teljes budapesti közösségi közlekedés mindössze néhány ezrelékét érintő átcsoportosítás és az erre épülő politikai támadások nem érnek annyit, hogy ez aláássa a közösségi közlekedésbe vetett bizalmat.

(Címlapkép: Karácsony Gergely főpolgármester a BKV Zrt. új Mercedes-Benz Conecto Next Generation típusú autóbuszainak forgalomba állítása alkalmából tartott rendezvényen a társaság dél-pesti telephelyén 2020. január 20-án. MTI/Kovács Tamás)