Veszélyes a gödöllői HÉV: Késelés lett a vége a kerepesi lány molesztálásának

Erőszakos bűncselekmény történt a gödöllői HÉV kerepesi megállójában – derült ki a település polgármesterének facebook bejegyzéséből Gyuricza László a pletykák elkerülése végett tájékoztatta a lakosságot a zaklatással kezdődött és késelésbe torkolt dulakodásról.

„Egy ukrán származású férfi zaklatott egy fiatal lányt a kerepesi HÉV megállóban. A lány apja dulakodásba keveredett a támadóval és torok magasságában megvágta”

– írta Kerepes polgármestere. Hozzátette: a támadót elvitték a mentők, nincs életveszélyben. A rendőrség nagy erőkkel kezdte meg a nyomozást az ügyben.

Mint kiderült az eset már a HÉV-en elkezdődött. A 21 éves anyuka saját beszámolója szerint az Örs vezért teréről utazott haza, az őt molesztáló három ukrán férfi pedig emlékei szerint Rákosfalván szálltak fel a szerelvényre, de a sokkos állapot miatt nem emlékszik minden részletre. A három férfi volt ,hogy ukránul, volt, hogy magyarul beszélt, majd az egyik fogdosni kezdte az áldozat lábát.

Mondtam neki, hogy ha nem fejezi be, akkor rendőrt hívok. Ekkor a férfi elkezdett velem csúnyán beszélni és az egész út során trágár szavakkal illetett

– írta a 150 centis 40 kilós lány.

Az ukránok minősíthetetlen szavakkal illették, valamint cigány származását is felemlegették. A fiatal lány nagyon meg volt ijedve, nem tudott mit kezdeni a három megtermett férfival. Kétségbeesésében édesapját és édesanyját hívta telefonon, akikhez amúgy is útban volt. Úgy döntött, leszáll Zsófialiget megállóban, ahol a Kistarcsán élő édesapja várta. Ekkor újabb fenyegetéseket kapott az őt molesztáló ukrán férfitól.

A lány apja a megállóban felelősségre vonta a lányát zaklató férfit, amiből dulakodás lett:

A férfi meglökte, megütötte, aztán sajnos igen, édesapám megvágta, anyám mindennek ellenére segítséget nyújtott, azonnal mentőt és rendőrt hívott

– számolt be a zaklatás áldozata.

A lány nagyon aggódik, fél, hogy édesapja börtönbe fog kerülni csak azért, mert megvédte. Gyuricza László polgármesterhez fordult annak érdekében, hogy más fiatal nővel ne történhessen meg ilyen. Indoklása szerint azért nem a rendőrséget hívta, mert ilyen esetekben jellemzően nem érnek időben a helyszínre.

Lapunk megkérdezte Dőringer Károlyt kistarcsai önkormányzati képviselőt az ügyben: Szerinte az ügy nem szemlélhető önmagában, általános jelenségről van szó. Az elmúlt években egyre veszélyesebbek lettek a HÉV-ek, elővárosi vonatok az olcsón beszerezhető dizájnerdrogok terjedésével. Hozzáfűzte, hogy az kapacitáshiányos rendvédelem és szerelvényeket biztosító biztonsági szolgálat alacsony létszáma is ront a helyzeten. Kevesebb lett a HÉV-eken szolgálatot teljesítő rendész, illetve az is nehezíti a hatóságok munkáját, hogy a szerelvényeken nincs kamerarendszer, amit a régi szerelvényeken már nem is terveznek kiépíteni – mutatott rá a problémára Dőringer. Azt pedig nem tudni, mikor lesznek új szerelvények.

A képviselő hozzátette: a Pest vármegyei rendőrkaptiányságokról tucatnyi rendőr szerelt le. A környéken tizenhat településre jut két rendőrjárőr, és olyan nagyközségekről van szó, mint Csömör vagy Isaszeg.

A saját gyerekem látta meg átélte, hogy ezek a kábítószeresek mit művelnek. Odavizelnek az ülések közé, molesztálják a fiatal lányokat, de ugyanúgy beleállnak a fiatal srácokba is

– számolt be másodkézből származó tapasztalatairól a kistarcsai önkormányzati képviselő.

Ötletként felmerült, hogy az érintett települések polgárőrségei biztosítsanak jelenlétet a frekventált megállókban, illetve a tömegközlekedési eszközökön, de mivel ezek az emberek önkéntesként végzik ezt a munkát, gyakorlati akadálya volt a dolognak. Az elkövetők gyakran nappal zaklatják az utasokat, amikor az önkéntes polgárőrök a munkahelyükön vannak.

Dőringer Károly azt is elmondta, hogy sokszor az ellenőrök sem mernek odamenni az agresszív kábítószeresekhez:

A diákokat felelősségre vonják, ha nem működik a mobil app, de a kábítószeresekhez nem mernek odamenni. A saját dolgozóikat sem védi meg a MÁV.

Hangsúlyozta: ez nagyon nagy probléma ezen a környéken. Általában az Örs vezér tere és Kerepes között jellemzők az ilyen esetek. A jelenség nem korlátozódik a HÉV vonalára. A környéken megszaporodtak a besurranásos lopások, a kisebb bűncselekmények. Minden nagyobb áruház parkolójában látni gyanús kinézetű embereket, akik kérdezgetnek – hívta fel a figyelmet Dőringer Károly.

(Címlapkép: A MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zrt. H8-as, gödöllői HÉV vonalán közlekedő egyik szerelvény hamarosan indul Budapest Örs vezér terére a gödöllői végállomásáról. MTVA/Jászai Csaba)