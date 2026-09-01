Kevesebb gyógyszerreklám, olcsóbb készítmények – ezt sürgeti a Jobbik

Dr. Kiss Sándor szerint a televízióban és más felületeken megjelenő gyógyszerreklámok közvetve arra ösztönözhetik a fogyasztókat, hogy a szükségesnél több készítményt vásároljanak. Úgy véli, a gyógyszerek esetében is indokolt lenne megfontolni a reklámok szigorúbb korlátozását, hasonlóan más, egészségre káros termékek reklámozásához.

A szakértő szerint ugyanakkor a gyógyszerek árának csökkentésében is lenne mozgástér. Példaként az azonos hatóanyagú és azonos kiszerelésű, mégis jelentősen eltérő árú készítményeket említette. Elmondása szerint egyes esetekben ugyanaz a hatóanyag akár töredékáron is elérhető, mégis előfordul, hogy a reklámokban ismertté tett, drágább terméket választják a vásárlók.

Dr. Kiss Sándor szerint az államnak nagyobb szerepet kellene vállalnia abban, hogy a szabadon hozzáférhető hatóanyagokból olcsóbb készítmények is rendelkezésre álljanak. Ennek egyik lehetséges mintája a gyógyszerészi gyakorlatban régóta ismert szabványos vényelőiratok rendszere, amelynek egyik célja éppen a megfizethetőbb gyógyszeres kezelés biztosítása volt.

A Jobbik egészségügyi szakértője szerint érdemes lenne egy olyan, kedvező árú gyógyszerpalettát kialakítani, amely a betegek számára valódi alternatívát jelent a drágább, reklámokból ismert készítményekkel szemben.

Ne kelljen megvenniük a drágát, amikor olcsóbban is megvásárolhatnák – fogalmazott Dr. Kiss Sándor.