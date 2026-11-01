Komoly pofon érheti a közszférát és a családokat a Tisza-kormány intézkedései miatt

A legnagyobb csendben, különösebb hírverés nélkül kerül kivezetésre a közszolgálati dolgozók évi egymillió forintos lakhatási támogatása – írja a Portfolio és a Világgazdaság értesüléseire hivatkozva a sajtó.

A közszolgálati dolgozók számára biztosított, évi legfeljebb egymillió forintos lakhatási támogatást idén mintegy 186 ezren tudták kihasználni. Bár ezt a juttatást a korábbi időszakban azzal a világos feltétellel vezették be, hogy „abban az évben vehető igénybe, amely évben annak forrása az adott évi központi költségvetésben rendelkezésre áll”, a mindössze egy évig élő forma mostani, csendes megszüntetése mégis mintegy 200 ezer embert érint érzékenyen.

Az intézkedés nem lóg ki a sorból: a Tisza-kormány által bevezetett lakáspiaci és adóügyi változások sora komoly terheket ró a társadalomra. A Wekerle Plusz névre keresztelt, szigorúbb kamattámogatott hitel – amely a használt lakások esetében 3 helyett már 5 százalékos kamattal érhető el, és kizárja a 41 év felettieket, valamint a már 50 százalékos tulajdonnal rendelkezőket – szűkíti a mozgásteret. Emellett a 40 év feletti anyák szja-mentességének kivezetése (amely bruttó 500 ezres fizetésnél havi 75 ezer forintos kiesést jelent), valamint a hiteladósok törlesztési képességének romlása mind hozzájárul ahhoz, hogy a családok nehéz helyzetbe kerüljenek.

Amikor a számok mögött valódi sorsok vannak

Az elvonások nem csupán statisztikai adatok, hanem a mindennapokban megélhető egzisztenciális válságok. Egy érintett állampolgár szavai hűen visszaadják a közszférában és a munkavállalók körében uralkodó hangulatot:

„Eddig a jövő évre kb. 5 millió forint mínusz a mi családunknak: elmaradó szja kedvezmény, elmaradó lakáshitel támogatás, a rendőröknek az ígért 30% helyett feleannyi emelés, a közigazgatásban nulla emelés (de legalább ide semmit se ígértek). Bajban leszünk tavaszra, de mivel addigra rendőr se lesz, nemcsak mi...”

Ez a hangulat jól mutatja, hogy a társadalom egyre szélesebb rétegei érzik úgy: a hangzatos politikai ígéretek és a valóságos intézkedések között tátongó szakadék van.

A Jobbik álláspontja szerint elfogadhatatlan, hogy a kormány a gazdasági nehézségeket és a költségvetési hiányt ismét a dolgozó emberek, a közszférában helytállók és a családok megsarcolásával akarja ellensúlyozni. Miközben a fűtési szezonban az elszabadult energiaárak, a 700 forint körüli üzemanyagárak és az infláció fojtogatják a lakosságot, a lakhatási támogatások elvétele és az adókedvezmények szűkítése épp az ellenkezője mindannak, amit a tisztességes megélhetésért küzdő magyarok elvárnának az államtól.

A kormányzatnak fel kell hagynia a csendes megszorításokkal és a kommunikációs trükközéssel. A magyar közszolgálat dolgozói – a rendvédelemben, az egészségügyben, a szociális szférában és a közigazgatásban – nem csepegtetett alamizsnát vagy elvont juttatásokat érdemelnek, hanem kiszámítható életpályát, igazságos adórendszert és valódi, megbecsült biztonságot.