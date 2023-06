Kiderült, hogy Orbánék 200 milliárdos megszorításokra készülnek

Orbán Viktor és pénzügyminisztere, Varga Mihály hiába mantrázzák állandóan, hogy Magyarországon nincsenek megszorítások és nem is lesznek, a 2024-es költségvetés számai magukért beszélnek. Az adatokat az mfor.hu elemezte.

A kormány bizonyos területeken 10 százalékos megszorítást tervez, illetve ugyanerre kérte a nem kormányszervezetek vezetőit is erre kérték:

Mind a kormány, mind a tőle független szervezetek az államháztartás egészének stabilitása érdekében intézkedéseket tettek és tesznek. E takarékossági lépések hozzájárulnak ahhoz, hogy a magyar gazdaság elmúlt évtizedben elért eredményeinek megőrzése mellett visszatérjünk a pandémiát megelőző 3 százalék alatti hiányhoz és az államadósság csökkentése ütemesen folytatódjon.

– szól a tervezet szövege.

Az eredetileg 242 oldalas dokumentumhoz csatolt közel ezer oldalnyi indoklásból kiderül, hogy mely területeket milyen mértékben sújtanak az összesen mintegy 200 milliárd forintos megszorítócsomag.

A szövegben amúgy 186 esetben fordul elő a takarékossági intézkedés szófordulat – írja az mfor.

Ez körülbelül egy olyan hazug eufemizmus a megszorításra, mint Putyin háborúját "különleges hadműveletnek nevezni. De nézzük a számokat:

• Kúria: 505 millió forint,

• Integritás Hatóság: 402 millió forint,

• Legfőbb Ügyészség: 3,4 milliárd florint,

• Civil szervezetek támogatása: 797 millió forint,

• Egyházi támogatások: 3,2 milliárd forint,

• Magyar Falu Program: 5,2 milliárd forint,

• Rendőrség: 3,8 milliárd forint,

• Határon túli köznevelési feladatok: 935 millió

• Vasúti fejlesztések előirányzata: 33 milliárd forint

• Művészeti tevékyenségek támogatása: 11,4 milliárd forint

• Turisztikai fejlesztések: 13 milliárd forint

A felsorolás nem áll meg itt, a megszorítások érintik az Erzsébet-táborokat, a Liget-projeket, az agrártámogatásokat, a művészeti támogatásokat továbbra is csak "takarékossági intézkedés" álnévvel illetve a megszorításokat. A kormány akkora bajban van, hogy egészen pitiáner tételeken is spórolnak: csökkentik az állami kitüntetések mellé járó pénzt is.

(Címlapkép: Alfahír, grafika)