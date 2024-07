Lassan már teljes Alcsútdobozt is felvásárolja az Orbán család

8,6 hektáros földet vett Orbán Viktor apja, id. Orbán Győző Alcsútdobozon, az arborétum és a golfpálya szomszédságában, írja a Szabad Európa.

A miniszterelnök apja 20,25 millió forintért vette június végén a területet. Most is ugyanaz volt az eladó, mint Orbán apjának több korábbi földszerzésénél is.

A lap még márciusban számolta össze, hogy akkor nyolcvanhektárnyi föld volt a miniszterelnök édesapjának tulajdonában a Felcsúttal szomszédos Alcsútdobozon. Ehhez adódik most hozzá a június végi földvásárlás 8,6 hektárja.

Teljes Orbán családi uralom

Az újonnan szerzett területek egy része a Pannónia Golf & Country Club mellett van.

Ez az a klub, aminek a működtetésébe nemrég bevásárolta magát Orbán vejének, Tiborcz Istvánnak az érdekeltsége Mészáros Lőrinc mellé.

A golfpálya területe pedig ifj. Orbán Győző cégéé.

Ott van még a hírhedt hatvanpusztai birtok is

A hatvanpusztai birtok Orbán Viktor édesapjának tulajdonában áll, ám sokan a miniszterelnök tulajdonaként tekintenek a majorra - írja a hír kapcsán megjelent cikkében a Telex.

A VSquare egy korábbi magas rangú kormányhivatalnok információira hivatkozva azt írta, hogy a kormányfő már nemcsak hosszú hétvégéket tölt a családjával a 13 hektáros hatvanpusztai birtokon, de rendszeresen ott fogad kormánytagokat, fideszes politikusokat, illetve üzletembereket.

A 19. században József nádor által létrehozott birtok rekonstrukciója becslések szerint 30 millió euróba (kb. 11,5 milliárd forintba) kerülhetett.

(Címlapkép: MTI)