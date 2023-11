Bencze János: Láthatóan nem működik jól a 13 éve uralkodó Fidesz családpolitikája

Bencze János, a Jobbik-Konzervatívok országgyűlési képviselője a KSH adatait idézve az egyre romló demográfiai adatokról beszélt parlamenti felszólalásában hétfőn késő este. Összességében úgy értékelte, hogy nem működik az Orbán-kormány családtámogatási rendszere, a csok például azonnal beépült a lakásárakba.

A statisztikák azt mutatják, hogy a magyarság lélekszáma a Fidesz 13 éves uralkodása alatt jelentősen csökkent.

2001 és 2011 között 2,5 százalékkal csökkent a lakosság, 2011-től 2021-ig viszont 3,5 százalékkal, 334 ezer emberrel csökkent a magyarság lélekszáma, pedig milliárdokkal támogatta a családokat a kormány.

A külhoni magyarok esetében sem jobb a helyzet – mutatott rá: az Erdélyben élő magyarok száma 2012-ben 1 millió 222 ezer fő volt, ami 2022-re 200 ezerrel csökkent. „Tehát nem működik a Fidesz-kormány demográfiai csodafegyvere” – fogalmazott Bencze János.

Külhoni magyar ismerőseim is azt vették észre, hogy a támogatások egy része fideszes oligarcháknál köt ki.

A magyarországi helyzetet elemezve a jobbikos politikus rámutatott: a csok azonnal beépült a lakásárakba, tehát például egy vidéki lakás ára, ami korábban 4 millió forintba került, azonnal felment 9 millióra. Hozzátette: nem ez az egyetlen tényező, ami miatt nem növekedett a születésszám.

Bencze János kiemelte: nem tett jót a családalapítási kedvnek a folyamatos veszélyhelyzet, ami a covidtól indult és a Fidesz-kormány valamilyen indoklással folyamatosan fenntartja. Ezzel az eszközzel élve Orbán Viktor rendeleti kormányzással bármilyen jogszabályt megváltoztathat egy éjszaka alatt, ami nem tesz jót az emberek biztonságérzetének – mutatott rá.

A jobbikos képviselő egy másik problémára is felhívta a figyelmet: miközben a fiatal, magyar édesanyákat nem veszik fel munkahelyekre, mert félnek, hogy a gyerek miatt távol kell maradnia a munkájától, addig a Fidesz tízezerszámra hoz Magyarországra ázsiai „migránsmunkásokat”.

A multik azt a munkaerőt fogják előnyben részesíti előnyben, amelyik nem fog kimaradni a munkából.

„Hogy merjenek így a magyar fiatalok gyereket vállalni?” – kérdezte Bencze János, aki szerint a migránsmunkások ilyen módon is rontják az életkörülményeinket, veszélyeztetik a jövőnket.

Az ellenzéki politikus rámutatott: a magyarországi cigányság is szenved a migránsmunkások miatt. Sokan közülük tisztességesen elmentek dolgozni, vállalták a legkeményebb munkát, a legnehezebb körülményeket is, mert egyről a kettőre akartak jutni. Őket is elkezdték lecserélni harmadik világbeli vendégmunkásokra – emelte ki Bencze János.

Ami a legszomorúbb, és a napokban benne volt a hírekbe: megérkezett Fekete-Afrika is, kenyai vendégmunkások érkeztek Szombathelyre.

A Jobbik képviselője kiemelte: ennek az az oka, hogy a magyarokat nem fizetik meg, így sokan külföldön kénytelenek dolgozni a normális megélhetés érdekében. A multik pedig mindig a legolcsóbb munkaerőt alkalmazzák, ami jelen pillanatban Ázsiából és Fekete-Afrikából érkezik.

Mi lesz így Magyarországgal? Milyen jövőképe lesz így a fiataloknak? Ázsiai és fekete-afrikai migránsmunkások telephelye leszünk?

Erre kellene megfelelő választ kidolgoznia a kormánynak: hazahozni a magyarokat külföldről, segíteni a fiatalok itthonmaradását, megemelni a béreket – nyomatékosította Bencze János.

(Címlapkép: Béli Balázs/Alfahír)