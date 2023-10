Legalább 40 ezer ember fog pár éven belül akkumulátorgyárakban dolgozni Magyarországon

Legalább negyvenezer ember fog pár éven belül az akkumulátoriparban dolgozni Magyarországon. Két napos akkumulátoripari világkonferencia zajlik jelenleg Budapesten, amelyen a résztvevő országok küldöttei és szakemberei mellet a Fidesz-kormány is képviselteti magát. A rendezvény hazai partnere a Vegyipari Dolgozók Szakszervezete (VDSZ). Székely Tamás, az érdekvédelmi szervezet elnöke szerint az akkumulátoripar kapcsán sok kérdés vetődik fel, és nem csak a környezetvédelem, hanem a munkavállalókkal kapcsolatban is. Erről a Klubrádiónak nyilatkozott:

Ha keresztvefekszik mindenki, a kormány akkor is elhatározta, hogy itt akkumulátorgyárak lesznek. Látszik, hogy a jogi környezettel is leginkább ezt segítik elő.

Hangsúlyozta: fel kell készülni, hogy itt legalább 40 ezer ember fog az akkumulátorgyártásban dolgozni Magyarországon. Szerinte ez nagyjából két éven belül be fog következni.

Székely Tamás meglepetését nem leplezve mondta el, hogy a várthoz képest nem volt nehéz elérni, hogy a kormány is képviseltesse magát az alapvetően szakmai rendezvényen. A Gazdaságfejlesztési Minisztérium emberei fognak elmenni a konferenciába, ami az szakszervezeti elnök szerint fontos üzenet lehet: reméli, kiderül, hogy mi a kormány célja az akkumulátoripart erőltető stratégiával. Hozzátette: fontos lenne megismerni a részleteket is, mivel ez rengeteg embert érint, például a munkabiztonság terén.

„A magyar kormánynak válaszokat kell adnia az akkumulátorgyárakat ért kritikákra”

– mondta el Fábián Gergely iparpolitikáért és technológiáért felelős államtitkár a rádiónak. Szerinte szükség volna rá, hogy a kormány folyamatosan párbeszédet folytasson a helyben élőkkel a beruházásokról, az üzemekkel pedig szigorúan be kéne tartatni az előírásokat. „Ezeket a szabályokat be kell tartani és be kell tartatni, és ehhez egy folyamatos párbeszéd kell, és ha szükséges, akkor felül kell vizsgálni, de ez nem az én területem” – nyilatkozta. Kiemelte: látszik, hogy komoly társadalmi kritikák érik az akkumulátoripari fejlesztéseket, ezekre pedig válaszolnia kell a kormánynak. Szerinte fontos az akkumulátoripar, amit az is mutat, hogy harminc ország vesz részt a konferenciának. Hangsúlyozta: fontos az akkumulátorgyártóknak, hogy a piachoz közel legyen a gyártás.

(Címlapkép: Fábián Gergely, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium iparpolitikáért és technológiáért felelős államtitkára. MTI/Lakatos Péter)