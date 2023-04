Magyar Hang: MÁV-vezérigazgató különös szakmai karrierjével foglalkozik a svájci sajtó

Magyarországgal foglalkozó cikk jelent meg megint a svájci sajtóban a Stadler multicég és Orbán Viktor rendszerének összefonódásáról – írja a Magyar Hang. „Összeférhetetlenség és szuperjacht” a címe a Tagesanzeiger nevű lapban szombaton nyilvánosságra került beszámolónak, amely a MÁV korábbi vezérigazgatójának, Homolya Róbertnek a NER luxushajóján töltött nyaralását kapcsolja össze azzal, hogy ebben az időszakban a magyar állami közlekedési vállalat vonatokat vásárolt a svájci multicégtől, a Stadlertől, azután pár hónap kihagyását követően Homolya a Stadler magyarországi leányvállalatának lett a vezérigazgatója.

Olasz dizájn, négy fedélzet, öt lakosztály, pezsgőfürdő, fedélzeti mozi, nyolc fős személyzet maximum tíz utasra: így mutatja be a svájci lap a Lady MRD luxusjachtot, ahol nem csak Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, hanem az akkor éppen a MÁV vezérigazgatójaként dolgozó Homolya Róbert is többször megfordult. A magyar olvasók a történetet az Átlátszó nevű oknyomozó portálon ismerhették meg. Homolya tavaly októbertől a svájci multicég, a Stadler Rail magyarországi leányvállalatának vezérigazgatója. A svájci újságírók érdeklődtek tőle a nyaralásáról, amire azt válaszolta, a jacht tulajdonosa, Szíjj László a barátja, és magánemberként hívták meg őt és feleségét a fedélzetre. Hogy összesen hányszor és mennyi időre: „az magánügy”.

A svájci lap érdekes folyamatról is beszámol. 2017-ben, amikor a MÁV a svájciakkal 600 millió svájci frank értékben 40 darab KISS motorvonat beszerzéséről döntött, Homolya a tömegközlekedésért felelős államtitkár volt. A MÁV 2019-ben rendelte meg a második, 29 vonatból álló tételt, ekkor már Homolya a MÁV vezérigazgatójaként írta alá a szerződést. Amikor pedig az utolsó vonatot leszállították, Homolya már a Stadler Train Magyarország vezérigazgatójaként tartott 2023. február 27-én a budapesti Nyugati-pályaudvaron sajtótájékoztatót. „Érdekes pályaív” – jegyzi meg a lap.

A váltás az állami vasút vezetői pozíciójából a legjelentősebb magánbeszállító főnöki székébe szinte zökkenőmentes volt, írja a lap. A MÁV-tól 2022. június 15-én távozott, és október 1-jén kezdett a Stadler Railnél. Az állásajánlat a Stadlertől érkezett, Peter Spuhler vezérigazgató 2022 júniusában személyesen kereste meg. Magyarországon az ilyen karrier nyilván nem okoz már senkinek sem meglepetést, a svájciak azonban csodálkoznak ezen a karrierváltáson. „Megengedhető-e, hogy egy állami vállalat vezetője egy olyan magáncég igazgatótanácsába üljön be, amelytől ugyanezen állami vállalat jelentős összegű szerződéseket köt?” – teszi fel a lap kérdést.

Ez a második olyan cikk a Tagesanzeigerben, amely a svájci vállalatóriással foglalkozik. Az első arról szólt, hogy míg a Stadler magyarországi leányvállalata 2020-ban 39 hirdetést adott fel olyan lapokban, amelyek egyértelműen a kormányhoz köthetőek, addig attól független hetilapokban egyet sem. Az adatokat összegyűjtő Magyar Hang lapigazgatója a cikkben azzal vádolta meg a svájci Stadler Rail céget, hogy Orbán Viktor hatalmas propagandagépezetének részeként a kormányhoz hű médiumokat támogatják. A Tagesanzeigernek a Stadler megerősítette a kikutatott hirdetések tényét. Azzal védekezett, hogy a vasúti vállalat 18 éve működik Magyarországon, és ez idő alatt minden médiatípussal együttműködött, tekintet nélkül azok politikai irányultságára vagy ideológiájára. „A Stadler apolitikus, és mindig is az volt”- nyilatkozta a cégvezetés, a friss cikkben napvilágra került újabb információk pedig arra is választ adnak, hogy az apolitikusság alatt pontosan mit ért.

Egyébként a magyar propaganda Svájcban is megjelenik. Egy másik lap, a Weltwoche például hosszú interjút adott közre Orbán Viktorral, amelyet a lap főszerkesztője készített. A vezető újságíró az interjú előtt egy szokatlan podcast adásban számolt be hallgatóinak, hogyan is gondolkodik a magyar miniszterelnökről, amiből előzetesen következtetésekre juthattak a leendő beszélgetés tartalmára. Mint mondta, „a dicsőséges magyarokról” fog beszélni ezen a „történelemtől súlyos helyen”. Úgy gondolja, „a magyarok a jelenben az európai civilizáció tartóoszlopai, és legelöl áll igencsak széles mellel előharcosuk, Tell Vilmosuk, Orbán Viktor”. Amire számítani lehetett, az interjúban általános és semmitmondó kérdésekben és válaszokban az unalomig ismert témák kerültek elő, körülbelül abban a stílusban, ahogyan a magyar közszolgálati média is készíti az interjúit a miniszterelnökkel.

Címlapkép: Homolya Róbert, a Stadler Trains Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója beszél a mind a negyven KISS emeletes motorvonat forgalomba állása alkalmából tartott sajtótájékoztatón a Nyugati pályaudvaron 2023. február 25-én. Mögötte Pafféri Zoltán, a MÁV elnök-vezérigazgatója (b). (MTI/Lakatos Péter)