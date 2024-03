Rogánék manipulálhatták a nyomozati iratokat – Magyar Péter végzett az ügyészségi meghallgatásával

Magyar Péter kijött a Fővárosi Nyomozó Ügyészség Belgrád rakparti épületéből a nagyjából 4 órán át tartó ügyészségi meghallgatásáról. A Telex beszámolója szerint az ezt követő sajtótájékoztatóján

Varga Judit volt férje arról beszélt, a Völner-Schadl-ügyben hallgatták meg,

tulajdonképpen két ügyész és egy fogalmazó.

„Rogán Antal és/vagy az emberei bementek az ügyészségre, és meghamisították, hozzátettek vagy kivettek a nyomozati iratokból”

– mondta el Magyar a korrupciós ügy kapcsán, amit Schadl György exvégrehajtó és Völner Pál volt fideszes államtitkár neve fémjelez. Ez volt Magyar legsúlyosabb állítása.

Magyar Péter Facebook-oldalán több élő videó is indult, ebben az újdonsült ellenzéki politikus elárulta,

március 26-án 9 órára újabb tanúkihallgatásra hívják be, és ekkor hozza majd a bizonyítékokat.

Magyar állítása szerint hangfelvételekről van szó, melyeken több kormánytag is szerepel, de azt nem mondta meg, hogy kik ők. Ezenfelül azt mondta, nem tudja, hogy Orbán Viktor tudott-e a megfigyelésekről.

A Diákhitel Központ egykori igazgatója korábban, a tanúmeghallgatás előtt még nem tudta megmondani, hogy pontosan milyen ügyben idézték be tanúként, akkor még mindössze annyit tudott, hogy egy korrupciós üggyel összefüggésben. Azt is ígérte, ha lehetősége nyílik rá, a Rogán Antalra vonatkozó bizonyítékait is bemutatja a hatóságoknak.

Meglátása szerint az egész ügy következménye csak az Orbán Viktor vezette kormány és Polt Péter legfőbb ügyész lemondása lehet, mert a rendszerváltás óta ilyen botrány még nem fordult elő hazánkban.

Egy másik élő videó tanúskodik arról, hogy a helyszínre, a közeli Szerb utcába Magyar Péter 10 óra előtt negyed órával érkezett meg, ügyvédje és egy testőr társaságában, akitől 24 órás személyi védelmet kap. A Telex helyszínen tartózkodó munkatársa szerint megközelítőleg 50-80 ember állt az épület előtt, zömében a sajtó munkatársai, de amikor felbukkant Magyar és kísérete, egy csoport éljenezni kezdett.

„Hajrá Péter, veled vagyunk!” és „Nem félünk, nem félünk!”

– ezeket skandálták a jelenlévők.

Egyebek között a volt fideszes Magyar azt is a nyilvánosság elé tárta, hogy szerinte az Orbán-kormány már fél évvel a gyanúsítások kimondása előtt tudta, mi zajlik, és hogy Völner érintett az ügyben. „Völner Pál már fél éve tudott arról, hogy titkos megfigyelés folyik, és a kormányt figyelmeztette erre” – fogalmazott, hozzátéve, hogy információi részben volt feleségétől, Varga Judit volt igazságügyi minisztertől, részben Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető minisztertől erednek.

Ismeretes, Magyar Péter március 15-én több tízezer ember jelenlétében jelentette be, hogy új pártot alapít Talpra Magyarok Közössége néven. Zászlóbontó nagygyűlése után Magyar maga is aláírta a kötelező kamarai hozzájárulás eltörlését célzó, jobbikos népszavazási kezdeményezést, amelyet Lukács László György frakcióvezető indított.

(Címlapkép és fotók: Magyar Péter ügyészségi meghallgatása után 2024. március 2-án. Béli Balázs/Alfahír)