Magyarok helyett a félmillió migránsmunkást választotta az Orbán-kormány a Jobbik szerint

A komáromi akkumulátorgyár előtt tartott sajtótájékoztatót péntek délelőtt Brenner Koloman, a Jobbik-Konzervatívok országgyűlési képviselője és Szanyi Gábor önkormányzati képviselő.

Orbán Viktornak van egy veszélyes terve, és ezt most már mindenki látja. Félmillió migránsmukást akarnak hazánkat betelepíteni, pedig mindannyian emlékezhetünk a nagy, kék óriásplakátokra és a miniszterelnök hangzatos kijelentésére, miszerint: Ha Magyarországra jössz, nem veheted el a magyarok munkáját! - kezdte Brenner.

Felidézte, ez csak egy sok, be nem tartott ígéret közül, amit Orbán Viktor és a Fidesz harsogott az elmúlt években. Ez egyébként emlékezteti Gyurcsány Ferenc soha be nem tartott “ígéretcunamijára”. A miniszterelnök legutóbb Kötcsén hirdetett meg 15 pontot, de úgy látja, ha végigvennénk a kormány meg nem valósult ígéreteit, akkor a lista bőven a harmincat is elérné.

Visszatérve a fentebbi, magyar megélhetésére vonatkozó kijelentésre, a Jobbbik-Konzervatívok alelnöke úgy fogalmazott:

Minden lehetséges eszközzel fel fognak lépni és meg fogják akadályozni azt a veszélyes tervet a magyar polgárok segítségével, hogy a magyar kultúrát felborító, a közbiztonságra esetenként veszélyt jelentő, nemzetbiztonsági vizsgálatok át nem eső migánsmunkások százezrei érkezzenek az országba.

Egy másik fontos pontja volt Orbán Viktor vezette kormánynak a keleti nyitás kapcsán, hogy a magyar élelmiszereknek remek piacokat hoznak össze. Ebből mindössze annyi lett, hogy félmillió ázsiai munkást telepítünk be hazánkba.

“A Fidesz egész gazdaságpolitikája elhibázott. Ezt minden magyar állampolgár a bőrén érezheti nap mind nap, amikor bevásárol, hiszen az orbáni infláció még mindig nagyon magas, az EU-tagállamokkal összehasonlítva legalább háromszoros az itthoni élelmiszerár-drágulás

- fogalmazott a konzervatív párt frakcióvezető-helyettese.

Brenner Koloman szerint ráadásul erre még rátesz egy lapáttal az Európai Unió egy olyan - a Jobbik-Konzervatívok szerint egyébként jogos - döntéssel, amely szerint most már gyakorlatilag nyílt gazdasági háború zajlik Kínával.

Erre válaszul mit csinál Orbán Viktor? Éppen most állítja át a magyar gazdaságot egy egysíkú, ázsiai, és főleg kínai akkumulátorgyárakra épülő gazdasági szerkezetre, ahelyett, hogy magasabb hozzáadott értékű iparágakba fektenénk be.

Példaként felhozta az elektromos autókat, de nem az akkugyárak tekintetében, hanem az azokat “mozgató” számítógépes, technológiai, informatikai oldalt említette. Mint mondta, remek szakembereink vannak, így inkább ebbe a területbe kellene pénzt rakni és energiát fektetni. Ezekből lehetne magasabb bért és fizetni a magyaroknak, ami a Jobbik-Konzervatívok egyik legfontosabb célkitűzése.

Szanyi Gábor oroszlányi önkormányzati képviselőként beszámolt arról, hogy milyen hátrányokkal jár az akkumulátoripari beruházások elburjánzása. Felidézte, 2021-ben filmet forgatott a témában, kiemelten a komáromi SK Battery gyárával kapcsolatban. Ugyanakkor elmondta, miért is foglalkozik ezzel.

Nagyon fontos lenne megértenie minden magyar állampolgárnak, hogy azért, mert nem az ő településén települ le egy akkumulátoripari beruházás, attól még ugyanúgy érinteni fogja minden káros hatása

- mutatott rá a jobbikos politikus, kifejtve, hogy a migránsmunkások tömegei révén a helyi szociális háló felbomlik, megnő az ingatlanok ára, ami a magyar fiatalok albérlethez és saját lakáshoz jutását nehezíti meg még inkább.

Szanyi rávilágított arra is, hogy ez a folyamat a magyarországi bérek szintjét is radikálisan befolyásolja, ugyanis egy multi valószínűleg nem a fizetésemelést kérő magyar munkavállaló megtartásában érdekelt, hanem inkább a külföldi vendégmunkásokat foglalkoztatja.

Arra is kitért, hogy a közelgő önkormányzati választások okán érdemes a választóknak nyomonkövetnie az adott polgármester a helyi lakosok érdekeit képviseli-e, politikai oldaltól függetlenül.

Igyekszik-e megvédeni az akkugyáraktól az egészségüket, a településüket, vagy pedig megfelelési kényszerből, az illetékes kormánypárti országgyűlési képviselőnek megfelelve ilyen beruházásokat enged a településre

- tette hozzá Szanyi Gábor.

Az ellenzéki képviselő megemlítette, hogy milyen beszédet mondott Novák Katalin a most zajló Budapesti Demográfiai Csúcson, megjegyezve, hogy

Rendezhetünk itt bármilyen színházi Demográfiai Csúcsot, meghívhatunk ide ismét keleti despotákat, és ütögethetjük egymás vállát, milyen remekül haladunk. Sajnos a számok nem ezt mutatják, és ezen migránsmunkások tömeges betelepítése szintén azt a lehetőséget veszi el a fiataloktól, hogy családot alapítsanak.

A Jobbik politikusa szerint ugyanis jelenleg olyan fizetést tudnak csak felmutatni, ami a lakhatást sem könnyíti meg, így viszont a demográfiai adatok sem javulnak.

(Címlapkép: Béli Balázs/Alfahír)