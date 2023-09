Majdnem megruházták az akkufeldolgozó képviselőit az alsózsolcai lakossági fórumon

Szijjártó Péter fideszes külügyminiszter kedden Szlovéniában jelentette be az újabb akkumulátor-ipari üzem megépítését, ám a helyiek szinte semmit tudnak róla – számolt be az Északhírnök. A beruházást ellenző Szilágyi László polgármester is csak a kormányhivatal közleményéből tudta meg, hogy a beruházás zöld jelzést nyert. Arról sem tájékoztatták őket, hogy készült-e a beruházás kapcsán környezetvédelmi tanulmány, vagy bármi hasonló.

Sok volt tehát a kérdés, amik közül az egyik enyhébb így szólt:

Miképp kaphat egy külföldi beruházó 4,7 milliárd forintnyi kormánytámogatást, amikor a tanárok fizetésére nincs pénz, de a hazai vállalkozásokat sem támogatják kellőképpen?

De ennél tárgyszerűbb és durvább kérdések is elhangzottak, tekintve, hogy az üzem építéséért felelős, szlovén Andrada cég képviselői a polgármesternek tett többszörös ígéretük ellenére sem tájékoztatták a lakosságot, pedig erre Szilágyi László kifejezetten kérte őket, mivel az akkumulátorokkal kapcsolatos üzemek félelmet kelthetnek az emberekben.

A legtöbben az akkumulátorokhoz köthető környezetszennyezés miatt aggódtak. Egy férfi felajánlotta, hogy hoz minden nap egy liter vizet az Andrada vezetőinek a közeli tóból, és ha azt megisszák, akkor lesz ő is nyugodt. Arra is rákérdeztek, hogy miért nem Szlovéniában épül meg a veszélyes üzem, illetve hány ilyen akkumulátor-feldolgozó van náluk odahaza.

Az egyik önkormányzati képviselő amiatt aggódott, hogy a város iskolájához közel egy olyan üzem létesül, ahol évente 10 ezer tonna veszélyes hulladékot fognak feldolgozni. Hozzátette: neki sem szóltak a gyár építéséről.

Egy hölgy azt kérdezte, hogyan biztosítja a cég, hogy semmilyen veszélyes anyag ne szivárogjon ki a rendszerből, és mit csinálnak az akkumulátorok ledarálásával járó porral? Felmerült az is, hogy mi a biztosítéka, hogy itt nem lesz robbanás, mint más, hasonló gyárakban, amiket szintén üzembiztosként harangoztak be.

Volt, aki nem volt ennyire konstruktív:

"Menjetek haza, menjetek a kurva anyátokba!"

Ehhez hasonló bekiabálásokkal reagáltak a jelenlévők a cég képviselőinek magyarázkodására. Az Andrada emberei szerint a technológia hordoz magában előnyöket és kihívásokat is, és az üzemet azért tervezik pont Alsózsolcára, mert a városnak tökéletes az elhelyezkedése. A helyiek nem elégedtek meg a magyarázattal, szerintük valakinek benne van ebben a keze.

Semmire sincs garancia az életben, de a biztonság 200 százalékos lesz

– mondta Peter Tibaut az Andrada képviselője. Válasza csak felkorbácsolta az indulatokat, mivel az ígéret nem hangzott hitelesen egy 2023 tavaszán alapított cég emberétől. Ekkor már kisebb tömeg gyűlt össze a cég vezetői körül, akik nem sokkal később megköszönték a felvetést, majd a biztonsági őrök kíséretében kivonultak a csarnokból.

Az eseményen a térség fideszes országgyűlési képviselője, Csöbör Katalin nem jelent meg, pedig pár nappal korábban örömmel számolt be a tervezett beruházásról Facebook-oldalán.

A történetnek folytatása várható, mivel az önkormányzat szeptember 5-re újabb fórumot szervez, az Andrada pedig szeptember 26-án és október 15-én tart nyílt bejárást az épülő akkumulátor-feldolgozóban.

(Címlapkép: Északhírnök)