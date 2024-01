Már a héten megszavazhatja a svéd NATO-csatlakozást a török parlament - Magyarország lesz az utolsó?

A vita jelenleg is zajlik a török parlamentben, így az is lehet, hogy már szerdán jóváhagyják Svédország csatlakozását a NATO-hoz. Finnország mellet a svédek csatlakozását is akadályozta a Recep Tayyip Erdogan vezette Törökország. Magyarország kerékkötőként szintén besegített Orbán Viktor barátjának.

A várható török döntés hírére kapkodni kezdett az Orbán-kormány.

A Bloomberg hétfőn este írta meg, hogy Törökország napokon belül jóváhagyhatja a svédek csatlakozását. Orbán Viktor ezután kapkodva meghívta a svéd miniszterelnököt, nehogy úgy tűnjön, mintha csak a török álláspont megváltozása miatt szavaztatná meg Svédország NATO-csatlakozását a Fidesz parlamentti képviselőivel. Természetesen várhatóan szinte az összes ellenzéki képviselő is igent fog mondani a svéd csatlakozásra, hiszen ez hazánk érdeke is. A katonailag erős, de eddig híresen semleges állam tagsága jelentős mértékben megerősítené az észak-atlanti szövetséget.

A törökökre várva eddig mindenféle mondvacsinált indokkal húzták az időt Orbánék.

A fideszes miniszterelnök többe között arra hivatkozott, hogy nem rajta múlik a svédek csatlakozása, azt előbb meg kell vitatni a magyar Országgyűlésben, és majd a parlamenti képviselők döntenek az ügyben. Most viszont fel kell pörgetnie a törvénygyárat, különben nagyon ki fog lógni a lóláb, hogy csak Erdoganra várt.

Mivel a török elnök pártja szövetségesével együtt többségben van a parlamentben, nem kérdéses, hogy az lesz, amit Erdogan parancsol. Tehát, ha azt kéri, a török országgyűlés ratifikálni fogja Svédország NATO-csatlakozását. Magyarország a törökök utolsó csatlósaként pedig megint egyedül mard.

Putyin érdeke is szempont lehetett a magyar döntés halogatásában.

Erdogan és Orbán barátsága mellett a Fidesz-kormány oroszbarátsága is hozzájárulhatott a svéd csatlakozás szabotálásához, mivel Oroszországnak és Vlagyimir Putyin hatalmi törekvéseinek komoly akadályt jelenthet a Svédországgal megerősített NATO.

(Címlapkép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Recep Tayyip Erdogan, Törökország elnöke (j) egy Togg márkájú autót ajándékoz Orbán Viktor kormányfőnek (b) a Karmelita kolostornál 2023. december 18-án. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)