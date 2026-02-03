Marczingós László: még egy EUB-végzés mondja ki, hogy uniós jogot sért a forintosítás

Az Igazságügyi Minisztériumhoz vitték a károsultak a devizahitelesek 12 pontját, hogy azt a november eleji tüntetésen az érintettek közfelkiáltással megszavazták – közölte a tárca épülete előtt tartott sajtótájékoztatóján Z. Kárpát Dániel.

A Jobbik országgyűlési képviselője, egyben a Banki Károsultak Fogyasztóvédelmi Szövetsége (BKFSZ) elnöke emlékeztetett, Marczingós László révén már pecsétes papírjuk van a devizakárosultaknak arról, hogy igazuk van.

Z. Kárpát most azt mondta, azóta Ölveczky István ügyvéd révén egy újabb végzés született az Európai Unió Bíróságán (EUB), mely megerősíti,

a kormányzat jogalkotási gyakorlata devizahiteles ügyekben nem állja meg a helyét.

Az ellenzéki honatya azt is közölte, a 12 pontból van, amit a Bankszövetséggel, van, amit a parlamentben, van, amit az igazságügyi tárcánál és van, amit az európai uniós színtéren kell megtárgyalni.

A Jobbik képviselője hangsúlyozta:

nem szívességet, segélyt, mentőcsomagot vagy alamizsnát kérnek a devizakárosultaknak, hanem igazságot, mert a pénzük kamatostul visszajár.

A BKFSZ-szel kapcsolatban azt ismertette, már több mint 2200 tagja és 40 települési csoportja van az országos szervezetnek, akikkel pontról pontra fogják végigvinni a devizahitelesek követeléseit a rendszeren.

A sajtótájékoztatón Marczingós László ügyvéd aláhúzta,

minden olyan fogyasztói szerződés esetében érvényesíthető az EUB ítélete, melyre a 2015-ös devizahiteles rendezési törvények vonatkoznak.

Ugyanis – fejtette ki a szakember – az ítélet kimondja: ha a szerződésekből kiveszik a tisztességtelen feltételeket, mind például az egyoldalú szerződésmódosítás lehetőségét vagy a devizavételi és -eladási árfolyam alkalmazását, akkor a szerződés nem teljesíthető. Ezért a szerződések érvénytelenek.

Marczingós László felidézte, a Kúria megpróbálta szűkíteni az EUB-döntés hatáskörét, ám az Ölveczky-féle újabb ítéletben a luxembourgi testület kerek perec kimondta,

a devizahitelek forintosításánál a Magyar Nemzeti Bank árfolyamának kötelező alkalmazása is irányelvet sért.

Ez azt jelenti – magyarázta –, hogy

a magyar állam köteles hatályon kívül helyezni azokat a jogszabályokat, ahol ezt alkalmazták.

Az ügyvéd azt is nyomatékosította, nem erkölcsi kártérítést kell fizetni a devizakárosultaknak, hanem teljes, korlátlan jogi kártérítés jár nekik. Hozzátette, ezt a kárt a károkozóknak kell állniuk, nem pedig az adófizetőknek.

Marczingós László közölte, megpróbálnak Z. Kárpát Dániellel időpontot kérni Tuzson Bence igazságügyi miniszterhez. Nem kevés malíciával megjegyezte, amikor ő legutóbb ezzel próbálkozott, az ügyvédi kamara fegyelmi eljárást indított ellene.

Az Országgyűlés február végén fog ülésezni, a devizakárosultak szabadságharcosaként is ismert ügyvéd azt mondja, ekkor van lehetőség arra, hogy a devizahiteles törvényeket hatályon kívül helyezzék, és megalkothatják a szükséges normákat.