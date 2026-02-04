Magyari Tibor: azonnal javítani kell Cegléd és Nagykőrös „siralmas” tömegközlekedési helyzetén

Pest vármegye 14-es számú, Ceglédet és Nagykőröst is magában foglaló egyéni választókerületében Magyari Tibor lesz a Jobbik képviselőjelöltje – írja közleményében az ellenzéki párt.

Mint írják, Magyari Tibor a Debreceni Egyetem turizmus-vendéglátás szakos hallgatója, tanulmányai mellett pedig egy munkaerő-közvetítő cégnél dolgozik. Ez a munka megtanította a versenypiaci helytállásra és a gazdaság valós működésére, a politika iránti elkötelezettsége pedig 2018 óta töretlen – áll a tájékoztatásban. Felidézik, jelöltjük számos kampányban dolgozott aktivistaként és menedzserként, mert hisz a közösség erejében. Meggyőződése, hogy

a parlamentre ráfér az erős vérfrissítés, olyan képviselőre van szükség, aki kapocsként szolgál az emberek és a törvényhozás között.

A vérfrissítés természetesen a választókerületére is bőven ráfér: tarthatatlan, hogy térségében a tömegközlekedés a „siralmas” jelzővel illethető.

Cegléd és Nagykőrös fontos vasúti csomópontok, mégis mindennaposak a késések és a járatkimaradások.

Az egészségügy helyzete nem csupán statisztika, hanem emberi sorsok kérdése. Elfogadhatatlan, hogy a Ceglédi Kórház krónikus orvoshiánnyal küzd, és az épületek állapota olyan, hogy egy kismama nem szívesen megy oda szülni. Vidéken élni nem jelenthet másodrendű ellátást! – sorolja a jobbikos politikus

Magyar Tibor leszögezi,

„meg kell állítanunk a fiatalok elvándorlását: ehhez tisztességes fizetésekre és adminisztrációs tehercsökkentésre van szükség”.

Úgy véli, az állam dolga, hogy a helyi igényekhez igazodó gazdaságpolitikát folytasson, ne pedig távoli központokból diktáljon. Magyari Tibor élhető jövőt szeretne építeni Cegléd és Nagykőrös térségében – zárul az ellenzéki erő közleménye.

Ismert, a Jobbik mind a 106 egyéni választókerületben önálló jelölttel áll rajthoz az április 12-i választásra, illetve önálló országos listát is állít, melyhez legalább 71 jelöltnek szükséges összegyűjtenie az 500 ajánlást. Magyari Tibor az ellenzéki erő 72. bejelentett képviselőjelöltje.