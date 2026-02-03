A győri Fidesz elveszített 1,7 milliárd forintot a város lakáskasszájából

Kezdeményezem a győri közgyűlés feloszlatását, mert amit most feltártunk, azt nem szabad tűrni. Fel kell emelni a hangunkat – közölte Facebook-videójában Pintér Bence, a város ellenzéki polgármestere. A városvezető ismertette, 2025 januárja és szeptembere között

eltűnt a fideszes irányítású Győr-Szol városi lakáskasszájából legalább 1,7 milliárd forint.

Felidézte, a városi lakáskasszába 1993 óta gyűlt az önkormányzati tulajdonú ingatlanból befolyt bérleti díjak összege, melyeket csak ezen ingatlanok felújítására, karbantartására, esetleg újak építésére lehet költeni.

Pintér Bence emlékeztetett, a győri közgyűlés fideszes többsége a polgármestertől a szintén fideszes irányítású Városstratégiai Bizottság határkörébe utalta a városi cégek, így a lakáskasszát kezelő Győr-Szol irányítását és felügyeletét is.

Mint mondta, a Győr-Szol tavaly márciusban megszüntette a lakáskasszaként szolgáló alszámlát, a pénzt a főszámlára utalta, innen tűnt el az irdatlan méretű összeg. A polgármester számos pénzügyi adatot, kimutatást kért a városi cégektől, így a Győr-Szoltól is, ám azt arra hivatkozva, hogy a polgármesternek erre nincs hatásköre (!) megtagadták. Sőt, az illetéke bizottság fideszes többsége is leszavazta, az adatok kiadását.

„Ez a pénz a győriek pénze!”

– hangsúlyozta Pintér Bence, aki szerint a fideszes képviselők

a győrieknek hazudtak, esküjüket megszegték.

A vállalt 116 lakás helyett mindössze 22-t újítottak fel a tavalyi évben – ismertette a városvezető.

A polgármester azt mondta, a Győr-Szolnál különösen jelentős értékre elkövetett sikkasztás és hűtlen kezelés, míg a felügyeleti szervek, tehát a fideszes Városstratégiai Bizottság és a Győr-Szol felügyelő bizottsága esetében pedig bűnpártolás és hivatali visszaélés gyanúja merül fel, emiatt ismeretlen tettes ellen feljelentést tett.

Pintér Bence úgy látja, 32 évnyi megtakarítás, csaknem 2 milliárd forint eltűnése „legalább egy évtizedre megnyomorítja a győri lakáspolitikát”, ezért meg kell kezdeni a hatalmas kár enyhítését, amihez az kell – tette hozzá –, hogy a mostani győri fideszes politikusokhoz hasonló személyek „eltűnjenek a győri döntéshozatalból”.