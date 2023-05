Megérte? – vetette fel a Fidesz szóvivője az EU-csatlakozás évfordulóján

Május elsején, tegnap volt 19 éve, hogy hivatalosan csatlakozott Magyarország az Európai Unióhoz. Ezen alkalomból – mint azt a Telex kiszúrta – Horváth László, a Fidesz gyöngyösi országgyűlési képviselője és szóvivője közösségi oldalán azt a kérdés tette fel:

Megérte?

Kommentben viszont rögvest leszögezte:

„Szerintem, igen, megérte. Ezen a véleményemen az sem változtat, hogy európai politikának most nem tetszünk annyira. Nem tetszik nekik, hogy Magyarország nem egy pici bólogatós kutya lett a kalaptartón.”

„Mi ebben a száguldó közös járműben a rózsafüzér vagyunk a visszapillantón. Most azt mondják, zavarjuk a kilátást. Mi meg azt mondjuk, még két ilyen veszélyes kanyar, és eljön az a pillanat, amikor szükség lesz ránk” – folytatta eszmefuttatását egy költői képpel a fideszes politikus, aki szerint a magyaroknak nem igazuk van, hanem igazuk lesz.

A kormánypárti médiában rendre fel-felbukkanó Huxit lehetséges gondolata, és Orbán Viktor Brüsszelt bíráló megnyilatkozásai révén ugyan érzékelhető az EU-ellenes retorika, mégis a kormányoldal szereplői, különösen miniszterelnök ügyel arra is, hogy időnként azt is kijelentse: Magyarország jövőjét az Európai Unió és NATO szövetségén belül képzeli el. Ugyanakkor nem csupán az EU kapcsán jelenik meg ez a fajta kettősség: a kormány Oroszországhoz való viszonyulása is a klasszikus hintapolitikát idézi fel.

(Címlapkép: Horváth László, a Fidesz képviselője felszólal napirend után az Országgyűlés plenáris ülésén 2022. október 24-én. MTI/Balogh Zoltán)