Megfogadta a Jobbik SZÉP-kártyával kapcsolatos javaslatát a kormány

Augusztus 1-től december 31-ig SZÉP-kártyával is lehet majd hideg élelmiszert vásárolni - egyebek mellett ezt jelentette be a mai kormányinfón a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely azt is ismertette, hogy a jelenlegi 450 ezren felül további 200 ezer forinttal megemelik a kártyán lévő keretet.

A Jobbik korábbi ötletét porolták le

"Végre nem közpénzt, hanem egy kiváló jobbik-konzervatívos javaslatot lopott el a kormány, hiszen Dudás Róbert már régóta sürgeti, hogy lehessen SZÉP-kártyával hideg élelmiszert vásárolni, a fideszes többség azonban eddig mindig lesöpörte az asztalról a javaslatot"

- fogalmazott az ellenzéki párt friss Facebook-bejegyzésében.

Dudás Róbert jobbikos országgyűlési képviselő korábban javaslatot is benyújtott a parlamentnek annak érdekében, hogy SZÉP-kártyával is lehessen hideg élelmiszert vásárolni. Májusban a politikus azzal érvelt, hogy "Magyarországon az Európa-rekorder áremelkedések miatt egyre nagyobb veszélybe kerül az emberek és családok megélhetése, a kormány hibás válságkezelése pedig csak olaj a tűzre".

"Az elhibázott kormányzati gazdaságpolitika leginkább az élelmiszerek drágulásában mutatkozik meg, ezért javasoljuk, hogy teremtsék meg annak lehetőségét, hogy jelen gazdasági helyzetben a magyar családok a SZÉP-kártyát újra felhasználhassák hideg élelmiszer vásárlására. Ez egy válságoktól mentes időszakban is különösen fontos lépés lenne; jelenleg pedig, amikor Európában legnagyobb mértékben Magyarországon nőnek az árak, nélkülözhetetlen" - húzta alá akkoriban Dudás.

Sikerként értékelik a döntést

A Jobbik-Konzervatívok friss közleményében sikerként értékelte a fejleményt, felidézve, hogy hónapok óta dolgoztak ezért, a kormány pedig végre hallgatott a józan észre. "Amúgy üzenjük: szívesen!" - jegyezték meg.

Emlékeztettek, hogy a kormány májusban még leszavazta a SZÉP-kártyás javaslatukat.

"Jelen gazdasági helyzetben pedig ez az intézkedés családok ezreinek nyújthat segítséget a hétköznapokban, a kormány most, egy hónappal később végre mégis kötélnek állt"

- írták, majd úgy folytatták:

"A Jobbik-Konzervatívok üdvözli a kormány friss döntését, amely lehetővé teszi a SZÉP-kártya újfajta felhasználását. Bízunk abban, hogy a kormány végre valóban elkezd a magyar emberek érdekében dolgozni és további javaslatainkat is meghallgatja: csökkenteni kell az áfát az üzemanyagoknál és az élelmiszereknél, meg kell szüntetni az árstopokat, valamint, ami a legfontosabb, haladéktalanul meg kell emelni a béreket!"

- zárul a jobbikos sajtóközlemény.

Címlapkép: Egy, az OTP Bank által kibocsátott Széchenyi Pihenőkártya, (SZÉP-kártya) egy kártyaformátumú, univerzális, elektronikus utalvány, amelyet a munkavállaló munkáltatójától kaphat béren kívüli juttatásként, a cafeteria keretein belül. (MTVA/Bizományosi: Róka László)