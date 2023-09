Megváltoztatja a csok feltételeit a kormány

Az új rendelet révén a gyermekvállalás határidején és a visszafizetés szabályain is szigorítottak, de két gyerekre is lehet igényelni a 10 millió forintos támogatást. Azt továbbra is még rejtély övezi, hogy az év végével a nagyobb településeken megszűnő városi csok helyébe pontosan milyen új családtámogatási forma lép majd.