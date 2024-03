Terjeszkedik az oligarcha: Mészáros Lőrincéknek már utazási irodájuk is van

A multimilliárdos vállalkozó belehúzott az iparba, február 20-án ugyanis egyik zászlóshajó cégén keresztül megalapította a TEAM Travel Kft.-t utazásszervezés főtevékenységgel – számol be a 444 cikke. A lap megyjegyzi: ezzel végkép nehéz lesz olyan területet találni, ahol nincs jelen a felcsúti leggazdagabb magyar. Mészáros vállalkozásai révén régóta jelen van a magyar és a külföldi szállodapiacon, most pedig már utazási irodája is van.

Egyelőre nem tudni, milyen üzletstratégiával lép a piacra az oligarcha utazási irodája, de valószínűsíthető, hogy számíthatnak állami megbízásokra.

A portál arról is beszámolt, hogy 20 millió forintos törzstőkével létrehozott társaság konferencia, kereskedelmi bemutató szervezésével, utazásközvetítéssel, illetve gép, tárgyi eszközök kölcsönzésével is foglalkozhat más mellett.

A a Talentis Event and Marketing Kft. (TEAM Kft.) a tulajdonosa az új alapítású cégnek, ami így a Talentis Group Zrt. portfóliójába tartozik. A cég ügyvezetője Balogh Ernő lett, aki a közvetlen tulajdonos cég ügyvezetője is egyben.

Az 444 úgy véli, hogy Mészárosék a már birtokukban lévő szállodákat még jobban ki fogják tudni használni azzal, hogy van egy saját utazásszervező cégük is. És persze az új cég is nyerhet közbeszerzéseket, ami Mészáros vállalatai esetében különösen esélyes.

A luxusjachtozásairól hírhedt oligarcha amúgy is jó nyaralásban, most egy kis pénzt is csinál belőle:

(Címlapkép: ugytudjuk!)